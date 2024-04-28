PKK'dan TSK'ya alçak kumpas! Son planları deşifre oldu

Türkiye’nin 40 yıllık terör örgütü PKK işgaline son verme hazırlıkları sürerken eli kanlı hainler, farklı sabotaj yöntemlerine yöneldi. Bölücü örgüt, Suriye-Esad rejiminden temin edip Irak’ta 15 farklı merkeze naklettiği kimyasal karışımları sivillere karşı kullanıp suçu TSK’ya atacak.

Suriye iç savaşı süresince PKK ile iş birliği hâlinde olan Esad rejimi ve kimyasal karışımların temini konusunda da terör örgütüne desteğini sürdürüyor. Saha kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre, PKK’nın silah kimyevi biriminden sorumlu “Sipan” ve “Mahmut” isimli iki terörist geçtiğimiz mart ayında Menbiç-Arime bölgesinden son karışımları teslim aldı.

60 KİŞİLİK TERÖRİST EKİBİ

Terör örgütünde 60 kişilik ekibin yürüttüğü faaliyetler kapsamında kimyasallar bir süre Karakozak ve Çelebiye’de bölgelerinde bekletildi ve ardından Irak kuzeyinde 15 farklı noktaya nakledildi. Terör örgütü PKK, havan topları, kısa ve orta menzilli roketler dâhil birçok silaha monte edilebilen kimyasal kapsüller yanında mayın ve diğer bomba türlerine de monte edilebilen karışımlarla yüzlerce sivili katletmenin hesaplarını yapıyor. Terörist yapı, elde ettiği sarin, hardal, beyaz fosfor, fosgen ve sülfür gibi yasaklı kimyasal karışımları sivillere karşı kullanıp suçu TSK’ya atmayı planlıyor.

BÖLGE HALKINI KIŞKIRTIYOR

Eli kanlı örgüt, Irak’tan sökülmeleri hâlinde geride tam anlamı ile enkaz bırakma emelini güdüyor. Yarım asra yakın süredir kurduğu uyuşturucu, silah, insan, altın, petrol ve altın kaçakçılığından yıllık 1,5 milyar dolarlık gelir elde eden PKK, kimyasala başvurarak bir yandan bölge halkını cezalandırırken diğer yandan Türkiye karşıtı cepheye saldırı gerekçesi üretecek.

KYB’DE İKTİDAR KAVGASI

Elde edilen kimyasallar konusunda başta MOSSAD olmak üzere birden fazla ülke istihbarat örgütünden eğitim başta olmak üzere destek alan teröristler, KYB istihbarat birimi Parastinu Zanyari ile de ortak hareket ediyor.

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DEM’DEN TAHRİK OYUNLARI

DEM Parti ve bölge politikalarını yakından takip eden Muş Alparslan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Âdem Palabıyık, 31 Mayıs seçimlerinden sonra bölgedeki siyasal sürecin özellikle belli başlıklarda uçuruma sürüklendiği tespitinde bulundu ve Irak operasyonu ile üst düzey tahrik girişimlerinin başlayacağını ifade etti. Palabıyık, şunları kaydetti: DEM Parti, devletin yerel yönetimler aracılığı ile ilmek ilmek ördüğü şefkatli tavrını, altüst ederek, devlet ile halk arasında kan davası zemini döşemeye çalışıyor. Özellikle, Kuzey Irak operasyonu öncesinde bazı provokasyon hazırlıklarının olduğu tartışmasız bir gerçek. Bu sebeple DEM Parti ve uzantıları kurdukları yeni dış ve iç ittifaklardan da güç alarak hem halkın hem de devletin sinir uçları ile oynuyor. Van olayı buna bir örnek. Barzani ve Bağdat ile anlaşan Türkiye’nin karşısına İsrail-PKK paçavraları sallayarak çıkmanın başka ne gibi izahı olabilir? Bu provokasyon süreci Türkiye’yi yeniden bir Kobani ya da Hendek terör kalkışmasına götürme arzusunun göstergesidir. Çok tehlikeli bir oyun oynuyorlar.