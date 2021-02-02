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Siyaset PKK'dan FETÖ'ye tüm hainleri destekleyen Kati Piri'den "Boğaziçi Üniversitesi" açıklaması
Siyaset

PKK'dan FETÖ'ye tüm hainleri destekleyen Kati Piri'den "Boğaziçi Üniversitesi" açıklaması

Türkiye aleyhine olan tüm faaliyetleri yüksek sesle savunan Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrenci kılığındaki provokatörlere de destek çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 09:00:00 -
PKK'dan FETÖ'ye tüm hainleri destekleyen Kati Piri'den "Boğaziçi Üniversitesi" açıklaması

Dün gece Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu'yu protesto eden bazı öğretim görevlileri ve LGBT kulüp üyeleri, rektörlük binasını işgal etmek istedi. İşgal girişiminde bulunan gruba polis müdahale etti.

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde toplam 159 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gezi Parkı olaylarında da eylemcilere sürekli destek veren Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri dün de Boğaziçi'ndeki protestocu gruba destek verdi.

Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunan Piri yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından protestocuları gazlıyarak "Türk hükümetinin zulmü artık Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aleyhine dönüyor. Birçoğu, hükümet tarafından atanan rektörü barışçıl bir şekilde protesto ettikleri için tutuklanıyor. Cesur öğrencilere!" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Yavuz 1517

Boğaziçi üniversitesini hem abd işgalinden hem de abd'nin sorosçu sözde akademisyen ve sözde öğrenci tipli iğrenç yaratıklardan kurtaracağız. Hiç bir şer güç BÜYÜK TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİ huzursuz edemez.
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Yozgatlı

Kate sen önce birliğinize bak dağılma arefesindesiniz ,iki mülteci geldi poponuz sıkıştı sınırları kapattınız ,aleyhimize yapılan her işte parmağın varken boğaziçi üniversitesi olayını oradaki itleri düşünerek yaptığın alenen ortada sen kendine bak
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