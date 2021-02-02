PKK'dan FETÖ'ye tüm hainleri destekleyen Kati Piri'den "Boğaziçi Üniversitesi" açıklaması

Dün gece Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Melih Bulu'yu protesto eden bazı öğretim görevlileri ve LGBT kulüp üyeleri, rektörlük binasını işgal etmek istedi. İşgal girişiminde bulunan gruba polis müdahale etti.

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde toplam 159 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gezi Parkı olaylarında da eylemcilere sürekli destek veren Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri dün de Boğaziçi'ndeki protestocu gruba destek verdi.

Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunan Piri yaşanan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından protestocuları gazlıyarak "Türk hükümetinin zulmü artık Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aleyhine dönüyor. Birçoğu, hükümet tarafından atanan rektörü barışçıl bir şekilde protesto ettikleri için tutuklanıyor. Cesur öğrencilere!" ifadelerini kullandı.