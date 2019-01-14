PKK'dan Azez'de mayınlı tuzak!
Terör örgütü YPG/PKK'nın Azez'de kurduğu mayınlı tuzak sonucu ÖSO unsurlarından 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.14 Ocak 2019 Pazartesi 10:54
Halep'in Tel Rıfat ilçesinin kuzeyindeki Kefer Kaşır beldesinde konuşlu terör örgütü unsurları, Azez'e sızma girişiminde bulunarak, muhaliflerin kullandığı askeri yol güzergahına mayın döşedi.
ÖSO'nun cephe hattında yaptığı devriye sırasında mayının infilak etmesi sonucu, araçtakilerden 2'si ağır yaralandı, biri hayatını kaybetti.
Tel Rıfat bölgesinde varlığını sürdüren YPG/PKK, sık sık muhaliflerin cephe hatlarına saldırıyor ve sivil yerleşim yerlerinde canlı bomba saldırıları düzenliyor.
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