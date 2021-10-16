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Gündem PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular
Gündem

PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 18:46:00 -
PKK'da çözülme sürüyor! Teslim oldular

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 166'ya yükseldi.

 

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