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PKK'da büyük panik: Parayla kandırıp dağa çıkardılar

TSK'nın darbesi sonrası sona yaklaşan terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyindeki aileleri parayla kandırıp çocuklarını kaçırmaya başladı.

18 Nisan 2019 Perşembe 23:14
PKK'da büyük panik: Parayla kandırıp dağa çıkardılar

TSK'nın operasyonları sonrası eleman bulmakta zorlanan terör örgütü PKK, Suriye'nin kuzeyinde bulunan aileleri parayla kandırıp çocuklarını kaçırıyor. Çocuklarını görmek isteyen aileler ise örgütün ölümcül eylemlerine maruz kalıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yapmış olduğu başarılı operasyonlar sonucu paniğe kapılan ve eleman bulmada zorlanan terör örgütü PKK/PYD/YPG, gözünü Suriye'nin kuzeyinde yaşayan masum çocuk ve gençlere dikti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD/YPG, kurduğu sözde özel birimle, Suriye'nin kuzeyinde örgütün kontrol ettiği bölgelerde çocuk ve gençleri tespit ederek, zorla silah altına almaya çalışıyor. Münbiç ve Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi amacıyla askeri harekatın gündeme gelmesi ve son günlerde yaşadığı büyük kayıpların ardından siviller üzerindeki baskısını arttıran terör örgütü, özellikle Arapların yoğun olarak yaşadığı Haseke bölgesinde her evden en az 1 genci zorla silah altına alıyor.

Aileleri kandırıp çocukları kaçırıyorlar

Bölücü terör örgütünün çocukları kaçırması, uluslararası raporlara da yansımıştı. Rapora göre, terör örgütü PKK/YPG, aileleri parayla kandırarak çocukları kaçırıyor. Kaçırılan çocuklar, ailelere verilen sözlerin aksine bir daha ailelere gösterilmiyor. Söz konusu çocuklar ve gençler, uyuşturucuya alıştırılıyor, intihar saldırılarına yönlendiriliyor ve çatışmalarda ön saflarda ölüme gönderiliyor. Çocuklarını görmek ve geri almak isteyen aileler ise tehdit ediliyor, hatta örgütün ölümcül eylemlerine maruz kalıyor.

Bölge halkı Türkiye'den yardım bekliyor

Bölgede yaşayan, terör örgütünün baskı ve zulmünden bıkan sivil halkın, bölgenin teröristlerden temizlenmesini beklediği, çocuklarını örgüte teslim etmek istemediği ve bu yönde Türkiye'den yardım beklediği öğrenildi

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 23:14
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