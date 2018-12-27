PKK yıktı, devlet ayağa kaldırdı

Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari’de PKK’lı teröristlerin kırsaldaki saldırılarını şehirlere taşıdı. Teröristlerin kentlerden temizlenmesi, kurulan barikatların kaldırılması, kazılan çukurların kapatılması, patlayıcı tuzaklarının imhası amacıyla gerçekleştirdiği operasyonlarda büyük başarı sağlandı. Teröristlerin şehirlerden temizlenmesinin ardından yeniden imar çalışmalarına hız verildi. Bu kapsamda vatandaşların güvenlik endişesiyle terk ettiği ve teröristler tarafından kullanılıp tahrip edilen evler başta olmak üzere okul, ibadethane ve kamu binalarını yeniden ayağa kaldırma çalışmaları sürüyor.

10 milyar lira yatırım

Yerleşim yerlerinin başarıyla yürütülen müşterek operasyonlarla teröristlerden temizlenmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, valilik, belediyeler ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarca terörün neden olduğu zarar ve yıkımın giderilmesi için inşa ve ihyaya yönelik yürütülen hummalı çalışmalar sürüyor. Terör saldırılarında zarar gören binlerce ev ve iş yeri yenilendi, onlarca cami onarılarak ibadete, okullar da eğitim ve öğretime açıldı, tahrip edilen vakıf eserleri, tescilli ve korunmaya değer yapılar restore edildi, teröristlerin evlerinden ettiği vatandaşlar için modern konutlar inşa edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bakanlıkça terörden ağır zarar gören 11 ilçede 26 bin konut inşa edildi, altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla bu yerleşim yerlerinde 10 milyar lirayı bulan yatırım hayata geçirildi.

Ezan sesi yeniden yükseldi

PKK'lı teröristlerce kazılan çukurlar, kurulan barikatlar ve tuzaklanan patlayıcılar nedeniyle Diyarbakır, Şırnak, Hakkari ve Mardin'de yıkılan veya hasar gören camilerden 120'si, yapılan restorasyon ve inşa çalışmaları ile yeniden ibadete açıldı. Bu camilerde yeniden ezan sesi yükselirken, teröristlerin yıktığı camilerin yerine yenilerinin yapımı ile zarar gören diğer camilerin de onarım çalışmaları halen sürüyor.

Teröristlerin tahrip ettiği yerlerden biri olan tarihi Sur ilçesi, devletin 2 milyar lira kaynakla yürüttüğü çalışmalar sayesinde yenilendi. 342 bina ve iş yeri ile 2 camide ağır hasar, 6 bin 352 bina ve iş yeri ile 17 kamu binasında hafif hasar oluştuğu, 27 binanın tamamen yıkıldığı tespit edildi. Silopi'de terör saldırılarının sadece yapılardaki tahribata ilişkin maliyetinin 82 milyon lira olduğu belirlendi. İlçede terörün izleri hummalı yürütülen çalışmalarla giderildi. Zarar gören 9 cami Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfınca onarılarak ibadete açıldı. Yıkılan 2 caminin yapımı sürüyor.