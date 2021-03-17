  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya PKK yandaşları İsviçre'de İTT Başkanı'nın evine saldırdı
Dünya

PKK yandaşları İsviçre'de İTT Başkanı'nın evine saldırdı

Terör örgütü PKK yandaşları İsviçre Türk Toplumunun (İTT) Başkanı Şeref Yıldız'ın evine saldırıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 23:18:00 - 2021-03-17 23:20:55
PKK yandaşları İsviçre'de İTT Başkanı'nın evine saldırdı

İsviçre'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun Başkanı Şeref Yıldız'ın evi terör örgütü PKK yandaşlarınca son iki yılda 5'inci kez saldırıya uğradı.

İTT Başkanı saldırıyı kınadı

İsviçre'de Türklerin kurduğu 100'e yakın dernek ve 13 federasyonun çatı organizasyonu olan İsviçre Türk Toplumunun (İTT) başkanı Şeref Yıldız, yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadı.

Teröristbaşının ismini yazdılar

Yıldız, İsviçre'nin Basel kentindeki evinin sabaha karşı 01.26'da terör örgütü yandaşlarınca hedef alındığını ve saldırganların evin duvarına terör örgütü ele başının ismini yazdığını belirtti.

Görüntüler polise teslim edildi

Evin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde terör örgütü yandaşlarının 3 kişi olduğunu ve saldırganların yüzlerine kar maskesi taktığını aktaran Yıldız, sabah saatlerinde görüntülerin polise teslim edildiğini söyledi.

Yıldız, saldırganların evin park yerindeki iki aracın lastiklerini de patlattıklarını ifade etti.

İsviçre polisine "saldırganları bulun" çağrısı

Evinin son 2 yıldır PKK terör örgütü yandaşlarınca 5'inci kez saldırıya uğradığına dikkati çeken Yıldız, İsviçre polisine bir an evvel saldırganları bularak hak ettikleri cezaların verilmesi çağrısında bulundu.

Yıldız, "Bizim mal ve can güvenliğimiz İsviçre güvenlik güçlerinin işidir. Faillerin yakalanarak hak ettikleri cezaları almalarını bekliyoruz." dedi.

İTT Başkanı Yıldız, 18 yıldır ofisinin de yer aldığı evden çocuklarının artan saldırılardan tedirgin olması nedeniyle çıkacaklarını sözlerine ekledi.

PKK terör örgütü yandaşları en son 25 Kasım 2020'de gece saatlerinde Yıldız'ın evine saldırıda bulunmuştu. Şeref Yıldız, Ağustos 2020'de İTT başkanlığına seçilmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'SOM' füzesine entegre edilecek! İmzalar atıldı
Teknoloji

'SOM' füzesine entegre edilecek! İmzalar atıldı

ROKETSAN ve Meteksan arasında "SOM" seyir füzelerini daha da güçlü kılacak Radar Altimetrelerin entegrasyonu için sözleşme imzalandı. Yüzde ..
O ülke bu haberle sarsıldı! Askeri uçak düştü
Dünya

O ülke bu haberle sarsıldı! Askeri uçak düştü

Hindistan'da eğitim uçuşu yapan askeri uçak düştü. Yapılan açıklamaya göre, kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği belirtildi...
Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı
Siyaset

Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu, atalarına ihanet etti! Sapkınlara 'izin' kıyağı

Tunceli Belediyesi'nin Komünist Başkanı Mehmet Maçoğlu, ataları Marx ve Engels'e ihanet ederek LGBTİ'li sapkınlara tatil kıyağı geçti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay