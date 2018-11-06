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PKK yandaşı kahpeler AİHM ve Avrupa Konseyi'ne saldırdı

Strazburg'da gösteri düzenleyen terör örgütü PKK yandaşlarının, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) zorla girmeye çalıştığı ve polisin müdahalesi sonucunda göstericilerden 14'ünün gözaltına alındığı bildirildi.

06 Kasım 2018 Salı 23:40
PKK yandaşı kahpeler AİHM ve Avrupa Konseyi'ne saldırdı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın tutukluluk şartlarını protesto amacıyla Avrupa Konseyi önünde gösteri düzenleyen PKK yandaşları taşkınlık yaparak çevreye saldırdı.

Güvenlik güçlerinin Avrupa Konseyi ve AİHM binalarının bulunduğu caddeyi trafiğe kapattığı gösteride bir grup, Konsey ve Mahkeme binalarına doğru yürüyüşe geçerek burada bekleyen polislere taş ve sopalarla saldırdı.

Fransa'nın yanı sıra Almanya, İsviçre ve diğer çevre ülkelerden gelen PKK yandaşlarının iki kez polis kordonunu aşarak Avrupa Konseyi, AİHM ve çevredeki uluslararası kuruluşların binalarına girmeye teşebbüs ettikleri, bu binalara ve çevreye maddi hasar verdikleri bildirildi.

7 jandarmanın yaralandığı açıklandı

Strazburg Emniyeti, göstericilerin attığı taş ve tehlikeli cisimler nedeniyle 7 jandarmanın yaralandığını açıkladı.

Fransız polisinin müdahalesiyle karşılaşan yaklaşık 10 terör örgütü yandaşının AİHM'in bahçesine girdiği ve bu kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi. Strazburg sokaklarını savaş alanına çeviren göstericilere polisin göz yaşartıcı gaz ve coplarla müdahale ettiği, polise mukavemet gösteren bu kişilerden 14'ünün gözaltına alındığı belirtildi.

Gösterinin düzenlendiği Avrupa Bulvarı yaklaşık bir saat trafiğe kapatılırken, tramvay ve otobüs seferleri de iptal edildi.

 

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 23:40
  1. pkk
  2. Abdullah Öcalan
  3. aihm
  4. Avrupa Konseyi

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