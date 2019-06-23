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PKK ve Yahudi sevicilerden seçim mesajı!

PKK sevici HDP'nin Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ile Pervin Buldan, oylarını kullanırken 23 Haziran'a ilişkin mesajlar verdiler. Yüksek Seçim Kurulu'nun oyların sayımında usülsüzlük yapıldığını belirleyerek iptal ettiği seçimlere dair konuşan HDPKK'lı Temelli, "Bu hukuksuzluğa karşı el ele vererek yürüttüğümüz bir mücadeledir" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 17:47
PKK ve Yahudi sevicilerden seçim mesajı!

Taha Emre ÖZDEMİR    yeniakit.com.tr

23 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan PKK ve Yahudi sevici Sezai Temelli, "Bu hukuksuzluğa karşı el ele vererek yürüttüğümüz bir mücadeledir" dedi.

Bebek katili terörist elebaşısı Abdullah Öcalacan'ın çağrısına rağmen CHP'nin adayını destekleme kararı alan HDPKK'lıların yöneticileri oylarını kullandı. Oy kullanırken açıklamada bulunan terör sevici Temelli, "Bu demokrasi ittifakının en belirgin buluşmasıdır. Bu anlamda strateji 31 Mart'ta olduğu gibi bugün de koruduk, yarın da korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

31 Mart seçimlerinden önce, "Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda da AK Pati ile MHP'ye kaybettireceğiz." diyen Temelli, sözlerine şöyle devam etti:

"Yarından itibaren uzun bir yolculuğa çıkıyoruz, üçüncü yolda yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasi ittifakını Türkiye'nin her yerinde örmeye çalışacağız. Bu kutuplaşmadan kurtulmanın yolu üçüncü yolda buluşmaktan geçiyor Türkiye halklarına bu demokrasi mücadelesinde buluşma çağrısında bulunuyorum. Türkiye'nin ihtiyacı olan demokratik bir anayasadır, toplumsal barıştır. Gelin bunu hep birlikte inşa edelim. Hep birlikte bu mücadeleyi büyütelim. Yarın uzun bir yolcuğa çıkıyoruz, herkes heybesini hazırlasın. Herkes heybesine daha fazla demokrasi koydun, daha fazla barış koysun."

Bir diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan da 23 Haziran İstanbul'un değil, Türkiye'nin kaderini değiştirecek bir demokrasi günüdür." dedi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:47
  1. İstanbul
  2. Sezai Temelli
  3. PKK
  4. HDP
  5. seçim

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