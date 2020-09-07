PKK ve uzantısı YPG arasında büyük çatlak! İsyan başladı

Terör örgütü PKK ve uzantıları YPG/PYD arasında derin çatlak oluştu.

YPG'de isyan

Sözde Suriye sorumlusu "Sofi Nurettin" kod isimli Halef El Muhammed'in PKK'nın uzantısı YPG üzerindeki kontrolünü kaybetti.

Kandil'e danışmadan karar alınarak, anlaşmalar yapılması gerekçe gösterilerek Sofi Nurettin, Kandil'e çekildi. Terörist elebaşları, YPG/PYD'nin kontrolünün kaybedilmesinde Sofi Nurettin'in sorumluluğu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sorguya çekilecek

Kandil'e çekilen terörist Sofi Nurettin'in, YPG/PYD üzerindeki etkisini nasıl kaybettiği ve nedenleriyle ilgili sorguya çekileceği öğrenildi.

Teröristler, petrol parası yüzünden birbirlerine düştüler

Kandil'e çekilen Sofi Nurettin'in yerine, tekrardan terör örgütü PKK/KCK Merkez Komite Üyesi Bahoz Erdal kod isimli Fehman Hüseyin getirildi.

Böylelikle; Fehman Hüseyin sözde Suriye sorumlusu olmuş oldu.

Alınan bilgilere göre, terör örgütü PKK ve uzantısı YPG arasında geçtiğimiz günlerde de petrol parasının paylaşımı konusunda gerginlik meydana gelmişti.

ABD’li petrol şirketi ile anlaşmaya varan YPG/PYD’nin elebaşlarından sözde Suriye Demokratik Güçleri Komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile PKK elebaşlarından Murat Karayılan arasında bu sebepten ötürü gerilimin tavan yaptığı bildirilmişti. Ayrıca Mazlum Kobani ve Murat Karayılan arasında bu nedenle iletişimin de koptuğu ifade edilmişti.

Murat Karayılan petrol parasını istedi

Terör örgütü YPG/PYD’nin para kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) güdümüne gireceğini ve PKK’dan koparak bağımsızlığını ilan edeceğini düşünen elebaşı Murat Karayılan’ın, petrol parasının kendisine verilmesini istediği öğrenildi.

Mazlum Kobani kabul etmedi

Fakat terörist Mazlum Kobani’nin, Murat Karayılan’a kesin olarak hayır yanıtı verdiği bildirildi.

Terör örgütü PKK’nın sözde üst kademesinden terörist elebaşı Mazlum Kobani’nin kendilerine bilgi vermeden, danışmadan hareket etmesi ve anlaşmalara imza atmasına da büyük tepki verdiği bildirildi.