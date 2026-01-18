PKK ve SDG'den alçak infaz: Tabka'da silahsız esirleri katlettiler!

  • İSTANBUL
Gündem

Giriş Tarihi:
Suriye'nin Rakka kırsalındaki Tabka şehrinden kovulan PKK ve SDG terör örgütü eklentileri, kaçmadan önce gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdi. Şehri terk etmek zorunda kalan eli kanlı militanlar, ellerindeki esirleri ve masum sivilleri alçakça infaz ederek büyük bir savaş suçuna imza attı.

Suriye hükümeti tarafından bugün yapılan resmi açıklamada, Tabka’da yaşanan vahşet sert bir dille kınandı. Sivillerin ve savunmasız esirlerin katledilmesinin Cenevre Sözleşmeleri’ne göre tam teşekküllü bir insanlık suçu olduğu vurgulanan açıklamada, terör örgütünün uluslararası hukuku açıkça çiğnediği belirtildi. Şehit ailelerine adaletin tecelli edeceği sözü verilirken, uluslararası toplumun bu barbarlığa karşı sessiz kalmaması istendi.

Kaçarken kan döktüler

Suriye Arap Ordusu Harekat Komutanlığı, stratejik öneme sahip Tabka şehrinin terör unsurlarından temizlendiğini ve ordunun kontrolüne geçtiğini duyurmuştu. Ancak yerel kaynaklardan gelen bilgiler, PKK ve SDG unsurlarının şehri terk etmeden hemen önce, ellerinde tuttukları kişileri kurşuna dizdiğini ortaya koydu. Bu vahşi eylem, terör örgütünün sıkıştığında sivil kanı dökmekten çekinmeyen kirli karakterini bir kez daha dünya kamuoyuna göstermiş oldu.

