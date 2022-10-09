PKK ve HDP’den 6’lı masaya 3. ittifak şantajı

PKK’nın elebaşları yaptıkları açıklamalarla yandaşlarına, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) başını çektiği, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun yer aldığı (SMF) sözde “Emek ve Özgürlük İttifakı” içerisinde yer almaları talimatını veriyorlar.

Sözde “Emek ve Özgürlük İttifakı”

CHP’ye de dirsek gösteren eli kanlı terör örgütü PKK’nın sözde elebaşlarından KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, yandaşlarına ve tabanına şu sözlerle “Emek ve Özgürlük İttifakı” adı altındaki 3. ittifaka destek vermeleri çağrısında bulundu:

“CHP de, öyle bazı Kürtlerin oylarını alarak iktidara geleceğini düşünüyorsa yanılıyordur” tehdidinde bulunan terör örgütünün yöneticisi Bayık, yandaşlarını seçimlerde siyasi uzantısına destek vermesini isterken, “İçinde HDP ve birçok parti ile kuruluşun yer aldığı üçüncü yol ancak, çözüm olabilir. Bunun motor gücünün HDP olduğunu da herkes biliyor.” dedi.