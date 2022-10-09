  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem PKK ve HDP’den 6’lı masaya 3. ittifak şantajı
Gündem

PKK ve HDP’den 6’lı masaya 3. ittifak şantajı

2023 seçimlerine sayılı aylar kala terör örgütü PKK yönünü seçimlere çevirerek, 3. ittifak adı altında kurulmaya çalışılan ve başını örgütün siyasi kanadının çektiği HDP çatısı altında toplamaya çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 10:26:00 -
PKK ve HDP’den 6’lı masaya 3. ittifak şantajı

PKK’nın elebaşları yaptıkları açıklamalarla yandaşlarına, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) başını çektiği, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Partisi (EMEP), Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP), Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun yer aldığı (SMF) sözde “Emek ve Özgürlük İttifakı” içerisinde yer almaları talimatını veriyorlar.

Sözde “Emek ve Özgürlük İttifakı”

CHP’ye de dirsek gösteren eli kanlı terör örgütü PKK’nın sözde elebaşlarından KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, yandaşlarına ve tabanına şu sözlerle “Emek ve Özgürlük İttifakı” adı altındaki 3. ittifaka destek vermeleri çağrısında bulundu:

“CHP de, öyle bazı Kürtlerin oylarını alarak iktidara geleceğini düşünüyorsa yanılıyordur” tehdidinde bulunan terör örgütünün yöneticisi Bayık, yandaşlarını seçimlerde siyasi uzantısına destek vermesini isterken, “İçinde HDP ve birçok parti ile kuruluşun yer aldığı üçüncü yol ancak, çözüm olabilir. Bunun motor gücünün HDP olduğunu da herkes biliyor.” dedi.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şüayıp

Milletin tepkili olduğu partiler ne yaparsa yapsınlar millet değer vermez

Serdar

Masayı altılı değil onaltılı da kursalar bu millet bunlara asla itibar etmez ama hangi gerizekalı yapıyorsa özellikle dargelirli halkı çaresiz bırakan adeta dalga gecer gibi motorine her gün ahmakça zam üstüne zam yapan bir anlayışa babası bile olsa aklı başında hiç kimse sahip çıkmaz. İktidar göz göre göre bindiği dalı kesiyor. Bu  son vermediğiniz sürece gideceğiniz yer bellidir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23