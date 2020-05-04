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Aktüel

PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-04 12:16:08 -
PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda yakalanan 6 kişiden 1'i tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ta terör örgütleri PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK ve FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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