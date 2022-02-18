“PKK ve DEAŞ iş birliği yapıyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Vilayetler Evi'nde düzenlediği ‘Medya Temsilcileriyle Göç Toplantısı’nda birçok konuda önemli açıklamalar yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantıda önceki gün Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ün vahşice öldürülmesi hakkında bilgiler veren Soylu “Fail, arkadaşının cep telefonunu kullanmasına rağmen yakalandı. Her katliam gibi, bu da bizim açımızdan üzüntü verici. Aralarında bir nişanlılık olmuş. Sonra sürtüşme olmuş. Aile şikayetçi olmuş. Fail hapse girmiş. Sonra aile şikayeti çekmiş. Kişi cezaevinden çıkmış. Aralarında tartışma çıkmış, boğazı dahil 4-5 yerinden bıçaklamış. Bu durumlarda kendi aralarında barışmamaları lazım. Geçen yıl 20 üzerinde kadın, erkek tarafından barışmaya ikna edildikten sonra öldürülmüş. Hepimizin çocuğu var. Ciddi şekilde sarsılıyoruz. Konuyla kendi içimizde de soruşturma açtık. Bir ihmalimiz var mı buna bakıyoruz” dedi.

Yunanistan, PKK kampını yeniden harekete geçirdi!

Konuşmasına Türkiye’nin göç sorunu ve yönetimiyle ilgili devam eden Soylu, “Yunanistan, eleman bulamayan PKK’ya eleman aktarabilmek için Lavrion Kampı’nı 7-8 aydır yine harekete geçirdi. Hedefleri buradan Irak’taki kamplara gidebilmek. Yeni bir hat oluşturdular. Yunanistan’a bu durumu ilettik. İsim isim verdik. Kampını devreye sokmasalardı katılım daha da düşük olurdu” şeklinde konuştu.

PKK ile DEAŞ, Türkiye’ye karşı iş birliği yapıyor

Akit’in sorduğu; “Suriye’den gelenlere karşı terör örgütlerinin bir girişimi oluyor mu?” sorusunu Bakan Soylu; “PKK ve DAEŞ bazı alanlarda işbirliği yapıyor. Birbirlerinin ellerinden tutuyorlar. Türkiye’ye insan ya da ya da mühimmat geçirilmesinde ve petrol, kaçakçılıkta işbirlikleri var. Adım adım izliyor ülkemiz adına menfi bir duruma asla izin vermiyoruz” diye cevapladı.

ABD ve Avrupa, Türkiye’yi karıştırmak istiyor

Son dönemde Türkiye’nin bazı meseleler üzerinden karıştırılmak istendiğine de dikkati çeken Soylu, bunları şöyle sıraladı: “Uygur Meselesi: Özellikle ABD bu mesele üzerinden bizi manipüle etmeye çalışıyor. Bir siyasi parti konuyu açıkça sahiplenmiş görünüyor. Oysa biz zaten yüksek hassasiyet gösteriyoruz. LGBT Meselesi: ABD ve Avrupa bu mesele üzerinden Türkiye’de politik ve kültürel salınım yapıyor. Örneğin HDP. Cinsel yönelim meselesini sahiplenmeye çalışıyor ama bu sapkınlığa en büyük tepkiyi gösterenler HDP seçmeni. İstihbarat örgütlerinin Türkiye çalışmaları, bir zamanlar özellikle Suriye kaynaklıydı. Şimdi ise Batı’dan kaynaklanıyor. Özellikle sivil toplum örgütleri üzerinden yapıyorlar.”

Harekete geçmeye hazır 8 milyonluk göç kitlesi var

Soylu, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı göç tehlikesini ve nedenlerini ise şöyle özetledi: “Göçe kaynaklık eden ülkelerde ya iç savaş ya da yoksulluk var. Yemen’den Lübnan’a kadar sorun var. Yemen göç gelen ülkelerden biri, Lübnan’daki sorun ise ekonomik. 0-2 yaş çocukların süt ve mama eksiği var. Türkiye ihtiyacı karşılamak için hazırlık içinde. Afganistan’dan İran’a günde 5 bine yakın kişi geçmeye çalışıyor. 2500’ünü engelliyorlar, 2500’ü geçiyor. Suriye ve İran’dan 8 milyona yakın harekete geçmeye hazır göç kitlesi var. Allah korusun, İdlib ya da İran sınırından bir hareket başlarsa bunları Türkiye içine almamız çok zor. Suriyeliler konusunda birkaç olay dışında çok büyük toplumsal kırılma yaşanmadı.”

Göçün karakteri değişti

Avrupa’nın göç konusunda göçmenlere ve Türkiye’ye ikiyüzlü tavrına da dikkati çeken Bakan Soylu, Suriye’den Türkiye’ye yönelik göçün karakterinde değişme yaşandığını belirterek “Suriye’den gelmeye çalışanların önemli bir bölümü Şam civarına kaydı. Sebep ise ekonomik kriz. Ya Türkiye’de kalmak istiyorlar, ya da Avrupa’ya geçmek. Bu yıl Türkiye’ye girmelerini engellediğimiz Suriyelilerin yaklaşık yüzde 20-25’i Şam civarından gelenlerdi” dedi.

Yapılan sınır duvarlarına da değinen Süleyman Soylu, bu konuda başarılı bir çalışmanın yürütüldüğünü, bu yıl Van-İran hattının bitirileceğini, Hakkari-İran hattının önemli bir bölümünün tamamlanacağını belirterek “Yani bu hattın yüzde 90'ını önemli ölçüde kapatmış oluyoruz bu yıl” dedi.