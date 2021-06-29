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Dünya PKK, Türkiye’ye gerçekleşecek uçuşları engellemeye çalışıyor!
Dünya

PKK, Türkiye’ye gerçekleşecek uçuşları engellemeye çalışıyor!

Terör örgütü PKK, eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Örgütün Avrupa yapılanması, İsviçre’deki Basel Mulhouse Freiburg Havaalanı'nın yolcu peronları önünde eylem yaparak, uçakların kalkışını engellemeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 20:24:00 -

 Yeni Akit ANKARA 

PKK’lı teröristler İsveç’ten Türkiye’ye gelecek yolcuların bulundukları peronlarda pankart açıp sloganlar atarak uçakların kalkışını engellemeye çalışıyorlar.

Gişe görevlisi ile bilet almak isteyen yolcuların arasında girerek eylem yaptılar!

Mehmetçiğin sınır ötesi operasyonları ile ağır darbeler alan terör örgütü PKK, operasyonların durdurulması için her türlü yola başvuruyor. Terör örgütü PKK’nın Avrupa yapılanması tarafından organize edilen eylem, İsviçre’nin Basel şehrindeki havalimanında gerçekleşti. Örgüt üyeleri, Freiburg Havaalanı içinde, Türkiye’ye gerçekleşecek uçuş için bilet işlemlerinin yapıldığı sırada, gişe görevlisi ile yolcuların arasına girerek, 'Yaşasın gerilla', 'Yaşasın PKK' ve 'Tutsaklara özgürlük' şeklinde sloganlar atıp, terör örgütüne ait paçavraları açmaya çalıştılar. Üzerinde sınır ötesi operasyonların durdurulmasının istendiği yazıların olduğu pankartları açan terör destekçilerine, Türk vatandaşlarından tepki gelmeye başlayınca bir süre sonra ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan havaalanı polisleri devreye girdi. Polisler gösteri yaparak uçağın kalkışını engellemeye çalışan terör destekçilerini, havaalanı dışına alarak yasal işlem başlattı.

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