PKK'lı teröristleri rahmetle anan HDP'den hadsiz açıklama! 'Operasyonları derhal durdurun!'

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Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'deki PKK inlerini yerle bir ederken, HDP Merkez Yürütme Kurulu tarafından haddi aşan bir açıklama yayınlandı.

HDP'nin açıklamasında TSK, sivilleri vurmakla suçlanırken, "Hava saldırıları bir önce son bulmalıdır." denildi.

Teröristler için rahmet dilediler!

Terör örgütünün İstiklal'deki hain saldırısının da öne sürüldüğü açıklamada, "Karanlık bir tezgah olduğu anlaşılan İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırı bahane edilerek dün gece (19 Kasım) Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına bombalar yağdırılmıştır." ifadeleri kullanılırken, teröristler için rahmet okundu.

PKK inlerine yönelik operasyonun hedef alındığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Açık ki, IŞİD’in bu topraklarda başaramadığını iktidar uluslararası hukuku ayaklar altına alarak tamamlamak istemektedir. Kuzey ve Doğu Suriye bir güvenlik tehdidi değil insanlık için bir umuttur! Asıl güvenlik tehdidi, ‘Sınırın öbür tarafına geçer iki füze yollarız ve savaşı başlatırız’ diyerek karanlık emellerini hayata geçirmek isteyen zihniyettir.

Daha önce Afrin ve diğer Kürt bölgelerine yönelik gerçekleştirilen işgal saldırıları, işgal edilen bölgeleri IŞİD ve türevleri için yaşam alanlarına dönüştürmüştür. Saldırılar, iktidarın iddia ettiği gibi sınır güvenliğini sağlamak için değildir, aksine Türkiye’ye yönelik tehdit ve tehlikeleri artırmaktadır. Türkiye’ye tehdit oluşturan Kürtler değil, Kürtlerin işgal edilen yaşam alanlarında palazlandırılan IŞİD ve türevi örgütlerdir.

Ülkeyi yönetemeyen, yaşanan büyük yapısal krizin faturasını halklara çıkararak içeride baskı dışarıda çatışma stratejisiyle ömrünü uzatmaya çalışan AKP-MHP iktidarı, ülkeyi gün geçtikçe büyük bir bataklığın içine çekmektedir.

Kuzey-Doğu Suriye topraklarına bütünüyle meşruiyetten yoksun bu saldırı karşısında ulusal ve uluslararası demokratik çevreleri, savaş karşıtlarını ve duyarlı kesimleri bu saldırıyı kınamaya ve bu haksız saldırıya karşı seslerini yükseltmeye davet ediyoruz.

İktidarı bu tehlikeli girişimlerden vazgeçmeye, uluslararası güçleri bu komplonun bir parçası olmamaya çağırıyoruz. Kobanî, Tel Rıfat ve Şengal’e yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı hava saldırılarını son derece yanlış ve tehlikeli buluyor, saldırılarda hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.