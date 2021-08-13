PKK tarafından kaçırılmıştı! İtiraf etti: Gizli gizli TRT izleyerek karar verdim

Terör örgütü PKK ile siyasi uzantılarının TRT Kürdi’ye karşı uzun yıllar sürdürdüğü kara propagandanın nedeni bir kez daha gün yüzüne çıktı.

PKK ile siyasi uzantılarının kanalın izlenmemesi için yoğun bir baskı yaptığı öğrenildi. Ancak buna rağmen kanalı izleyen birçok kişinin gerçekleri görerek örgüt ile arasına mesafe koyduğu anlaşıldı.

Bunlardan birisi de geçtiğimiz günlerde annesi Diyarbakır HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Mustafa Biçer oldu. 2018’de terör örgütü tarafından kaçırılarak dağ kadrosuna dahil edilen Biçer, gizli gizli TRT Kürdi izlediğini ve burada annesi Ayşegül Biçer’in çağrısını görünce teslim olmaya karar verdiğini söyledi.

TRT Kürdi'yi izledim

Mustafa Biçer, “Gizlice TRT KURDÎ’yi seyrediyordum. TRT KURDÎ’de ailemin HDP binasının önünde olduğunu gördüm. Ailemi görünce ölümüm pahasına olsa da aileme dönmek istedim. Annemi görmem evime dönme ümidimi arttırdı” dedi.

Ailemi görünce rüyada sandım

Teslim olduktan sonra herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığını anlatan Biçer, “ailemle ilk görüştüğümde rüyada olduğumu sandım. Kucaklaştık, annemi kokladım. 3 yıldır anne, baba, kardeşimin ve herkesin kokusunu özlemiştim. Doyasıya annemi kokladım. Şimdi de evimdeyim. 24 saat annemin yanındayım” ifadelerini kullandı.

Çocukları savaştırıyorlar

Kaçırılarak veya kandırılarak dağa götürülen arkadaşlarına da seslenen Biçer, “yöneticileri yukarıda oturur, çocukları ön saflarda savaştırıyorlar. Kendileri de bu gerçeği görüyorlar. Korkmadan teslim olsunlar. Doğrusu bir ceza yok. Ben tutuklanmadım, ellerime kelepçe bile vurulmadı. Bize iyi muamele yapıldı” diyerek teslim olmalarını istedi.

Örgütte kadın hakları ayaklar altında

Biçer örgüt içinde kız çocukları ile kadınların cinsel istismar ve tacize uğradıklarını vurgulayarak şahit olduğu vahşeti de anlattı: “PKK paradigmasında kadının özgürlüğü vurgulanıyor. Ben kendi gözlerimle hamile kadınlar gördüm, tecavüze uğrayanı gördüm. Gebe olduklarında fırsat bulunca çocuğu aldırıyorlar, fırsat olmazsa doğan çocukları annelerinden alıp Mahmur kampına gönderiyorlar.”

3 Eylül 2019'da oturma eylemi başlatan Ayşegül Biçer, eylemlerin 696’ıncı gününde oğluna kavuştu.