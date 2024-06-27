PKK şokta! Beritan Nurhak Çiya kod adlı Sultan Dağ etkisiz hale getirildi.
PKK'nın üst düzey isimlerinden sözde Gabar eyalet komutanlığı üyesi "Beritan Nurhak Çiya" kod adlı Sultan Dağ, Batman'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildi.
PKK’lı internet siteleri, üst düzey isim olduğunu belirttiği “Beritan Nurhak Çiya” kod adlı Sultan Dağ’ın Batman’da çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini duyurdu.
2002 yılında Van’da örgüte katıldığı belirtilen Dağ’ın, Mardin-Ömerli nüfusuna kayıtlı olduğu bildirildi.
Dağ’ın ölümüne ilişkin yapılan açıklamada Dağ’ın, PKK’nin kadın askeri yapılanması olan “YJA Star’da komutan olduğu ve sözde Gabar Eyalet Komutanlığı Üyesi olduğu” aktarıldı.
PKK yanlısı internet sitelerinde ölümüne dair geniş yer ayrılan Sultan Dağ’ın ölümü PKK’lıları çok üzdü. Sultan Dağ’ın yanı sıra Zeynep Nibat adlı PKK’lı da etkisiz hale getirild.
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