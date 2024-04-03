“PKK sizi tükürüğüyle boğar” diyen terör sevici Abdullah Zeydan'a bakın yine kim sahip çıktı

Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olup, seçimi kazanan DEM'li Zeydan'ın başkanlığa yeterli olmadığı mahkeme kararıyla sabitlendi.

Halkı geçmişte "PKK sizi tükürüğüyle boğar" sözleriyle tehdit eden DEM Partili Abdullah Zeydan'a destek ise İstanbul Tabip Odası'ndan geldi.

Terör örgütüne yakın isme açıkça arka çıkan İstanbul Tabip Odası tarafından yapılan skandal açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yüksek Seçim Kurulu'nun onayı ile seçime giren Dem Parti'li aday Abdullah Zeydan,31 Mart yerel secimlerinde açık oy farkıyla Van Büyüksehir Belediye Başkanlığı'ni kazanmıştır. Ancak bu gelismeye rağmen Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuku hiçe sayarak başkanlık mazbatasını seçimi ikinci sırada bitiren AKP’li adaya verdiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun söz konusu tasarrufu, sandıkta ortaya çıkan Van Halkının iradesinin gasbedilmesidir.İstanbul Tabip Odası olarak, Van Halkının iradesine saygı gösterilmesini ve Belediye Başkanlığı mazbatasının, seçim sonucu sandıktan ilk sırada çıkan Abdullah Zeydan'a verilmesini talep ederiz.



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