PKK, Sincar’ı açlığa mahkum ediyor

Irak’ın Musul kentindeki Sincar ilçesinde terör örgütü PKK’nın zulüm ve baskısı sürüyor...

Sincar ilçesi Kaymakamı Mahma Halil, PKK’nın Sincar’da insanı yardım faaliyeti yürüten yardım kuruluşlarını engellediğini söyledi. Sincar’da yuvalanan PKK’nın ilçedeki uygulamalarına değinen Halil, “PKK, Sincar halkını aç bırakarak yardım almalarını da engelliyor. Örgüt, bunu yaparak halkı kendine muhtaç bırakmak istiyor” diye konuştu.

Yüzlerce genç kaçırdılar

Halil, örgütün sadece Sincar halkını değil, yardım kuruluşlarının faaliyetlerini de engellediğini dile getirerek, PKK’nın ilçede yaptığı uygulamalarla halkı silah altına almaya zorladığını kaydetti. Sincar’da yüzlerce gencin terör örgütü PKK tarafından alıkonulduğunu söyleyen Halil, “Kaçırılan yüzlerce Sincarlı kız ve erkek genç kayıp. Onlardan haber alınamıyor. Bununla ilgili net bir rakam veremem, ancak PKK militanları tarafından alıkoyma ve kaçırma faaliyetleri devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Sincar halkı yardıma muhtaç

Önceki gün örgüt tarafından alıkonulan ve daha sonra serbest bırakılan Barzani Vakfı Sincar Sorumlusu Pirdiyan Cafer de Sincar halkının yardıma muhtaç olduğunu söyledi.

Cafer, PKK’nın ilçedeki varlığına son verilmesi gerektiğini kaydederek, örgüt tarafından engellenen insani yardım faaliyetlerinin bir an önce başlatılması çağrısında bulundu.

Sincar’da 13 terörist tarafından alıkonulduğunu aktaran Cafer, “Beni ve yardımcımı Sincar’dan Hana Sor Köyüne getirdiler. Burada bulunan PKK sorumlusu Şemo Hudeda ve iki militan tarafından sorgulandık. İlçe sınırına bir daha gelmememiz için bizi tehdit ettiler” dedi.

Terör örgütü, Ağustos 2014’te DEAŞ’ın Musul’un Sincar ilçesindeki Ezidilere saldırmasını bahane ederek söz konusu bölgede varlık göstermeye başladı. O günden sonra bölgede sürekli varlığını artıran PKK, 2018’in son aylarında üç tane yeni kamp kurmuştu. Başta IKBY olmak üzere bölge halkının tüm itirazlarına rağmen PKK, hem Sincar hem de Kandil’deki faaliyetlerine devam ederken Irak yönetimi ise sadece seyrediyor.