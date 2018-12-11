PKK, Sincar’da gözünü çocuklara dikti

Irak’ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde yuvalanan terör örgütü PKK, Ezidi çocukları zorla silah altına almaya devam ediyor. Musul Arap Aşiretleri Sözcüsü Muzahim Ahmed el-Huveysi, PKK’nın Sincar’daki terör faaliyetleri, kampları ve militan sayısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Örgütün küçük yaştaki çocukları zorla silah altına aldığını söyleyen Huveysi, “PKK, Sincar ilçesinde 100’den fazla çocuğu kaçırarak zorla silah altına aldı. Bu çocuklar Sincar’da eğitim aldıktan sonra Suriye’ye gönderilerek YPG/PKK saflarında çatışmalara katılıyor. Çocuklar, Sincar ve Musul’daki farklı etnik gruplardan oluşuyor” dedi.

“PKK’nın Sincar’da 5 kampı bulunuyor”

Örgütün ilçede 150’den fazla tünel kazdığını belirten Huveysi, “Bu tüneller Sincar Dağı ve ilçenin merkezinde yer alıyor. Depo amaçlı kullanılan tünellerde ağır ve hafif silahlar bulunuyor, ayrıca militanlar saldırı gibi durumlarda buraları saklanma yeri olarak da kullanıyor” diye konuştu. Huveysi, PKK militanlarının Sincar’daki sayısına ilişkin ise şunları söyledi: “PKK’nın Sincar’da 5 kampı bulunuyor. Her kampta yaklaşık bin militan kayıtlı. PKK’nın ilçede yaklaşık 5 bin militanı var. Kayıt altına alınmamış yüzlerce militanı ve taraftarı da bulunuyor.”

“Türkiye’nin müdahale etmesinde hemfikiriz”

Bölgeyi tehdit eden PKK’nın temizlenmesi için Türkiye’den destek isteyen Huveysi, “Biz Musul Arap aşiret liderleri olarak PKK’nın bölgedeki eylemlerini sonlandırmak için Türkiye’nin müdahale etmesi konusunda hemfikiriz” ifadesini kullandı. Teröristlerin sürekli Sincar ile Suriye arasında geçiş yaptığını dile getiren Huveysi, sınır bölgelerinde askeri malzeme alışverişi yapıldığını ve örgütün bölgede kurduğu onlarca kontrol noktasında haraç topladığını kaydetti.