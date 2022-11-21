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Gündem PKK seviciler Diyarbakır'da buluştu! Hava harekatı provokasyonun da HDP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı!
Gündem

PKK seviciler Diyarbakır'da buluştu! Hava harekatı provokasyonun da HDP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı!

Diyarbakır'da HDP'nin provoke ettiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na karşı yapılan eylemde 47 terör sevici gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 23:50:00 -
PKK seviciler Diyarbakır'da buluştu! Hava harekatı provokasyonun da HDP Diyarbakır İl Başkanı gözaltına alındı!

 Yeniakit.com.tr 

HDP'nin öncülük ettiği, TJA, DTK, ve DBP'nin de aralarında olduğu terör seviciler Diyarbakır'da, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek için bir araya geldi.

Protestoya, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan da katıldı.

Emniyet güçlerinin geçit vermediği provokasyonda kısa süreli arbede yaşandı.

Olaylarda, HDP Diyarbakır İl Başkanı Zeyyat Ceylan'ın da aralarında olduğu toplam 47 kişi gözaltına alındı.

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