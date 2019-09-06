PKK sevici Kati Piri'den Türkiye'ye küstah tehdit: İmamoğlu'nu görevden alırsanız...
Terör örgütü PKK seviciliğiyle bilinen Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınmasının Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinde ciddi sonuçları olacağı tehdidini savurdu.06 Eylül 2019 Cuma 18:43
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, kişisel Twitter hesabında kendisine yazılan bir iletiye küstah bir tehditle cevap verdi.
31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından Türkiye hükümetinin terör örgütü PKK yandaşı başkanları görevden almaya başladığını ifade eden ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiğini iddia eden Piri, "Eğer onu görevden alırlarsa bunun AB-Türkiye ilişkileri için çok ciddi sonuçları olur" dedi.
Piri açıklamasının devamında "Harekete geçmeden önce iki kez düşünmek iyi olur" ifadesini kullandı.
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