  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset PKK sevici HDP'den haddi aşan Karkamış açıklaması! "Sorumlusu iktidar"
Siyaset

PKK sevici HDP'den haddi aşan Karkamış açıklaması! "Sorumlusu iktidar"

PKK terör örgütünün uzantıları PYD-YPG'li teröristlere yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na "Derhal durdurun" diyerek karşı çıkan HDP'den, Karkamış'a yönelik hain saldırı için açıklama geldi. Açıklamada saldırının sorumluluğu iktidara yüklenerek haddi aşan ifadeler kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 22:45:00 -
PKK sevici HDP'den haddi aşan Karkamış açıklaması! "Sorumlusu iktidar"

 Yeniakit.com.tr 

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan saldırısı düzenlendi.

Hainlerin saldırında atılan 4 roket, ilçe merkezindeki Etiler Lisesi ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Saldırılar nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu 3 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı.

HDP'den hadsiz açıklama!

Terör örgütünün havan saldırılarının sorumluluğunu iktidara yükleyen PKK'nın siyasi kolu HDP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Karkamış ilçesi başta olmak üzere yaşamını yitiren yurttaşlarımızın ailelerine taziye dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Karkamış’ta yaşananlar, savaş politikalarının kendisiyle beraber getireceği kabul edilemez acıların somut bir göstergesidir. Bizim barış politikamız tek bir insanımızın burnunun kanamaması içindir, iktidarın toplumu acılara sürükleyen siyasetini durdurmaya yöneliktir.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi atıldı
Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi atıldı

Gündem

Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi atıldı

Bakan Koca'dan, Karkamış'taki terör saldırısına ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan, Karkamış'taki terör saldırısına ilişkin açıklama

Gündem

Bakan Koca'dan, Karkamış'taki terör saldırısına ilişkin açıklama

MEB'den Karkamış açıklaması! Okullar tatil edilecek
MEB'den Karkamış açıklaması! Okullar tatil edilecek

Gündem

MEB'den Karkamış açıklaması! Okullar tatil edilecek

Karkamış'ta roket atılan okulun içi görüntülendi!
Karkamış'ta roket atılan okulun içi görüntülendi!

Gündem

Karkamış'ta roket atılan okulun içi görüntülendi!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23