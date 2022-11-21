PKK sevici HDP'den haddi aşan Karkamış açıklaması! "Sorumlusu iktidar"

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Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine havan saldırısı düzenlendi.

Hainlerin saldırında atılan 4 roket, ilçe merkezindeki Etiler Lisesi ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

Saldırılar nedeniyle aralarında öğrencilerin de bulunduğu 3 kişi şehit oldu, 10 kişi yaralandı.

HDP'den hadsiz açıklama!

Terör örgütünün havan saldırılarının sorumluluğunu iktidara yükleyen PKK'nın siyasi kolu HDP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Karkamış ilçesi başta olmak üzere yaşamını yitiren yurttaşlarımızın ailelerine taziye dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Karkamış’ta yaşananlar, savaş politikalarının kendisiyle beraber getireceği kabul edilemez acıların somut bir göstergesidir. Bizim barış politikamız tek bir insanımızın burnunun kanamaması içindir, iktidarın toplumu acılara sürükleyen siyasetini durdurmaya yöneliktir.