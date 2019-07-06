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PKK sevici Demirtaş'tan CHP’li dostu Tanrıkulu’na hediye! ’Beni çok onurlandırdı’

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'nin tutuklu eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra sosyal medya hesabından PKK sevici Demirtaş'ın kendisine hediye ettiği kara kalem tablonun görselini paylaştı. Tanrıkulu; "Sevgili dostum Demirtaş'ın hediyesinden onur duydum. En yakın dönemde aramızda olman dileğiyle." dedi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:17
PKK sevici Demirtaş'tan CHP’li dostu Tanrıkulu’na hediye! ’Beni çok onurlandırdı’

Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

31 Mart yerel seçimleri sürecinde PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yaparak bazı büyükşehirleri kazanan CHP'nın İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önceki gün HDP'li Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etmişti. PKK sevici Demirtaş, Tanrıkulu'na cezaevinde çizdiği kara kalem tablosunu hediye etti.

Tutuklu Demirtaş'ın hediyesinden onur duyduğunu belirten CHP'li Tanrıkulu, sosyal medya hesabından tablonun görselini paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostum Selahattin Demirtaş bugün bana büyük bir sürpriz yaptı. Kara kaleminden portremi çizmiş. Onur duydum. Bu dönemin büyük hatırası olacak benim için. En yakın zamanda aramızda olman dileğiyle."

Sezgin Tanrıkulu, cezaevi ziyareti sonrasında dostu PKK sevici Demirtaş için, "Tamamen ifade özgürlüğü kapsamında kalması gereken ifadeleri nedeniyle cezaevinde." demişti. 

Tanrıkulu'nun ifade özgürlüğü olmalı dediği açıklamalardan birisi:

Selahattin Demirtaş: "Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz, heykelini."

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 11:17
  1. İstanbul
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Sezgin Tanrıkulu
  4. PKK

YORUM YAZ

  • sade vatandaşsade vatandaş51 dk önce
    siha seven  senin onurun topların yürüyüşünde belli oluyordu
  • sukrusukru53 dk önce
    Diyarbakır'a aponun heykelini birlikte dikersiniz artık.

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