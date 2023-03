PKK sempatizanı gazetenin yazarına bak sen! Hadi be oradan

Terör örgütü PKK'ya yakın Evrensel gazetesi yazarı Ender İmrek, rüya âleminde yaşadığını gösterdi. Seçimlerle ilgili boyundan büyük laflar eden İmrek, özetle şunları kaydetti:

"Seçimlere 50 günden az bir süre kaldı.

Saflar sıklaşırken, iktidar cenahı her gün biraz daha dağılıyor. Erdoğan nereye elini atıyorsa boş dönüyor. (...) Erdoğan her defasında bir darbe alıyor. (...) Erdoğan’ı ve onun iktidarını sandığa gömme kararlılığı ise her gün büyüyor. Türkiye halkları el birliği ederek sömürü ve yağmada sınır tanımayan, emek ve özgürlük düşmanı iktidara büyük bir ders verecek."



