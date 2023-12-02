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Gündem PKK sempatizanı Fincancı başkanlıktan alındı
Gündem

PKK sempatizanı Fincancı başkanlıktan alındı

Yeniakit Publisher
2023-12-02 07:42:00 - 2023-12-02 07:43:27
PKK sempatizanı Fincancı başkanlıktan alındı

PKK sempatizanlığıyla bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik skandal açıklamalarının ardından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Meslek Odasının faaliyet amacı ve Fincancı’nın başkanlık sıfatını kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanarak illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiğini ifade ederek mevcut yönetimin görevden alınmaları talebiyle davaname hazırladı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi Yönetimi, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alındı.

PKK sempatizanlığıyla bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik skandal açıklamalarının ardından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası almıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Meslek Odasının faaliyet amacı ve Fincancı'nın başkanlık sıfatını kendisine verdiği yetkiler ve görevler dışında kullanarak illegal faaliyetlerde kullanıldığı ve idari yönden de tedbir alınması gerektiğini ifade ederek mevcut yönetimin görevden alınmaları talebiyle davaname hazırladı. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Merkez Konseyi Yönetimi, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi kararıyla görevden alındı.

FİNCANCI'YA 2 YIL 8 AY 15 GÜN CEZA

PKK sempatizanlığıyla bilinen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK terör örgütün yayın organında hükümete karşı algı yapılan yayına katılarak Türk ordusunun teröristlere karşı kimyasal silah kullandığını söyledi. Açıklamaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek, Rasime Şebnem Korur hakkında, 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan Fincancı sulh ceza hakimli tarafından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fincancı'nın 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İddianamede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle örgüt propagandası yaptığı aktarıldı. Dosya yetkisizlikle İstanbul'a gönderilirken, Fincancı'ya 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi.

 

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