PKK propagandasını, Kürtçe yasağı gibi sunmaya çalışanların ekmeğine nasıl yağ sürüldü? O ismin verdiği “domuz” örneği olay oldu

Melih Altınok, sosyal medyada PKK propagandası yapanların ve polisin müdahalesinin gündeme oturduğunu yazdı. PKK propagandasını, Kürtçe yasağı gibi sunmaya çalışanların ekmeğine nasıl yağ sürüldüğünü masaya yatıran Altınok, devletin sosyal medyada kamuoyunu tatmin etme refleksinden vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Polisin ve yargının kanuna uygun şekilde hareket etmesi gerektiğini ifade eden Sabah gazetesi yazarı Altınok, sosyal medya algısına ortak olmanın tuzağa düşmek olduğunu vurguladı. İşte Melih Altınok’un dikkat çeken yazısı:

“Günlerdir önüme PKK propagandası yapan bir türküyle halay çeken insanların videoları düşüyor. Peşinden de polisin memleketin çeşitli illerinde bu videoları çekenleri yakalayıp yargıya teslim etmesinin görüntüleri.

Sosyal medyada başlayan dalaş bir anda siyasetin de gündemine girdi. Meclis'e bile yansıdı. Milletvekilleri birbirlerini yumrukladılar. Meseleyi sokağa taşımak için çırpınan siyasetçiler var.

Peki bu mesele nasıl bu kadar büyüdü? PKK propagandasını, Kürtçe yasağı gibi sunmaya çalışanların ekmeğine nasıl yağ sürüldü?

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Bence devlet artık sosyal medyadaki kamuoyunu tatmin etme refleksini terk etmeli.

Polis, yargı ortada bir suç varsa kanuna uygun şekilde gereğini yerine getirmeli ama sanal algıyı yönetmek için ağız dalaşlarına ortak olmamalı.

Kimin gerçek, kimin bot olduğunun bile meçhul olduğu bu gayya kuyusunun gündemine ortak olmak, tuzağa düşmektir.

Ne demişler; "Asla bir domuzla güreşme. İkiniz de kirlenirsiniz ama bu sadece domuzun hoşuna gider." ”