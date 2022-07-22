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Gündem PKK paçavrasını asan İsveç’ten açıklama!!! Gösterileri yasaklamak istiyorlarmış, yersen
Gündem

PKK paçavrasını asan İsveç’ten açıklama!!! Gösterileri yasaklamak istiyorlarmış, yersen

Terör örgütü PKK’nın paçavrasının göndere çekilmesi sonrası gelen tepkiler üzerine İsveç’ten bir açıklama geldi. İsveç İstihbarat Servisi, "PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-22 14:44:00 -
PKK paçavrasını asan İsveç’ten açıklama!!! Gösterileri yasaklamak istiyorlarmış, yersen

İsveç İstihbarat Daire Başkanı'nından terör örgütleriyle ilgili flaş bir açıklama yapıldı. İsveçli yetkililer "PKK ve diğer terör örgütlerinin gösteri yapmasını yasaklamak istiyoruz" ifadesini kullandı.

İsveç haber sitesi Sydsvenskan'da yer alan habere göre İsveç İstihbarat Servisi (Säpo) Başkanı Charlotte von Essen, terör örgütleri için halka açık gösterilere katılmayı bundan sonra suç saymak istiyor.

İsveç'in NATO üyelik başvurusunun ardından Türkiye'nin itirazlarıyla gündeme gelen, terör örgütlerine verdiği destek azalmaya başlıyor yorumlarına sebep olan habere göre terör örgütü PKK ve benzeri diğer terör örgütlerinin İsveç'te eylem yapması yasaklanmak isteniyor.

SVD gazetesinde de yer alan habere göre, Essen, söz konusu terör örgütlerinin İsveç'te gösteri yapmasının suç sayılması gerektiğini ve eylem yapmalarının yasaklanması gerektiğini duyurdu.

Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG'ye verdiği destek nedeniyle NATO'ya dahil olmasına karşı çıktığı İsveç'te, terör örgütü YPG/PKK taraftarları çarşamba günü korsan gösteri yapmıştı.

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Atalarımız boşa söylememiştir domuzdan post gawurdan dost olmz.
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