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PKK paçavrasından ‘ittifaka uygun kadro’ iddiası! CHP diyet mi ödüyor?

Terör Örgütü PKK’nın yayın organı Yeni Yaşam gazetesi gece saatlerinde paylaştığı haberle, CHP kadrolarının ‘ittifak ruhuna’ uygun olarak yenileneceğini iddia etti. Kadroların yenileceği yönündeki bu haber akıllara, “CHP ittifak diyet mi ödeyecek?” sorusunu getirdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:33
PKK paçavrasından ‘ittifaka uygun kadro’ iddiası! CHP diyet mi ödüyor?

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr 

PKK destekçisi yayın organı Yeni Yaşam, 2019 belediye seçimlerinde kurulan HDP-CHP kirli ittifakını aşikar eden haberinde “HDP’nin doğrudan katkısıyla başta İstanbul olmak üzere batı büyükşehirlerini kazanan CHP’de hem kurultay hem de seçim zaferine uygun bir yapılanma tartışılıyor.” ifadelerini kullandı. CHP’nin aldığı sonuçlarda HDPKK’nın pay sahibi olduğunu hatırlatan PKK sevici Yeni Yaşam'ın bu haberi HDP'den gelen diyet talebini anımsattı.

“CHP kadroları ittifaka uygun olarak yenilenecek”

Paçavra Yeni Yaşam’ın yayınladığı habere göre CHP kadroları seçim ittifakı ruhuna göre yenilenecek. Haberde kullanılan ifadeler HDPKK’nın seçim zamanı CHP’ye verdiği desteği gözler önüne sererken, CHP kadrolarının ittifak ruhuna uygun bir şekilde düzenleneceği iddiası da, PKK ve HDP’nin seçimden bu yana dile getirdiği diyet isteğini yeniden su yüzüne çıkardı.

Paçavra Yeni Yaşam, Gazeteduvar’dan aldığını söylediği haberde, CHP’nin parti örgütünün 50+1 ittifak ruhuna uygun olarak yeniden yapılanacağını yazdı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:33
  1. İstanbul
  2. PKK
  3. Yeni Yaşam
  4. HDP
  5. Gazeteduvar

YORUM YAZ

  • SmilieSmilie14 dk önce
    CHP Tayyip Erdoğan sonrasına hazırlanıyor babası ABD tarafından. CHP Uşak teşkilatı buna ne diyecek bekleyelim.
  • orak çekiçorak çekiç31 dk önce
    ikiside aynı yere bağlı bence
  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 35 dk önce
    Birlikteliğin önce paylaşması sonra da kavgasını seyredeceğiz.

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