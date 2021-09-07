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Gündem PKK ölümünü 10 gün saklamak zorunda kaldı
Gündem

PKK ölümünü 10 gün saklamak zorunda kaldı

PKK'nın sözde maliye sorumlularından Howgar Botan, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK çözülmeden korktuğu için Botan'ın ölümünü üyelerinden 10 gün boyunca sakladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 03:39:00 -
PKK ölümünü 10 gün saklamak zorunda kaldı

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Tamir Hattı'nda 10 gün önce 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden birinin örgütün Kandil kadrosundan olduğu ortaya çıktı.

Örgüt, çözülmeyi önlemek adına teröristin ölümünü 10 gün gizli tuttu. Botan'ın "Hastalıktan öldüğü" yalanı ise kısa sürede ortaya çıktı.

Terörle mücadele sürüyor

Mehmetçiğin, Barış Pınarı Bölgesi'nden sızma ve saldırı girişimlerine yönelik operasyonları sürüyor.

Son 1 ayda etkisiz hale getirilen 50’den fazla teröristten 12’sinin örgütün Kandil kadrolarından olduğu belirlendi.

Terör örgütü, Haseke'nin kuzeyindeki Ayn İsa hattına, Kandil'den teröristler getiriyor. Mehmetçik, teröristlerin sızma ve saldırı girişimine misliyle karşılık veriyor.

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