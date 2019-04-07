PKK Millet İttifakı'na mesaj gönderdi: Bu sonuçlarla bir şey olmaz, onlara destek olmanız lazım

CHP'nin başı çektiği ve HDP'nin de içinde olduğu Millet ittifakına açık şekilde destek veren terör örgütü PKK seçimler sonrası bu ittifaka mesaj gönderdi

Terör örgütü PKK'nın kadın örgütlenmesinin sözde lideri Ronahi Serhat, PKK'nın yayın organı ANF'ye yaptığı açıklamada 31 Mart seçimlerinde açıkça destekledikleri Millet İttifakına tebrik mesajı gönderirken diğer bir yandan da talimat gibi mesajlar verdi.

Millet İttifakı ile benzer söylemler

PKK'nın yaptığı açıklamada kullandığı argümanların Millet İttifakı tarafından kullanılan argümanlara benzer olması ise diğer bir dikkat çeken detay oldu. Buna göre Cumhur İttifakı’nın, “beka sorunu”, “Türkiye’ye operasyon çekmeye kalkan iç ve dış mihraklar” bulunduğu şeklindeki söylemleri PKK tarafından eleştirildi ve seçimlerin “hiçbir seçimde görülmemiş eşitsiz koşullarda olduğu” söylenerek AK Parti-MHP ittifakına “büyük bir tokat vurulduğu” iddia edildi.

PKK isim vermeden Millet İttifakı'na mesaj gönderdi

PKK sözde yöneticisi Ronahi Serhat; "Türkiye ve Kürdistan halklarına" diyrerek yaptığı açıklamada seçimlerde açık bir şekilde desteklediği Millet İttifakına ve terör örgütü yandaşlarına “Bu iktidar yıkılmalı” mesajı gönderdi. Terör örgütü PKK "Bu yerel seçim sonuçlarıyla her şey hallolmuyor." diyerek terörist başı Öcalan'ın serbest bırakılması için başlatılan açlık grevleri ve tutuklu olan teröristlere destek olunması çağrısı yaptı.