PKK köşeye sıkıştı! Takviye kuvvetler yollandı
Giresun'da hırsızlık yaptıkları esnada güvenlik güçlerine yakalanan PKK'lı teröristler ormanlık alana kaçtı. Bölgeye takviye ekipleri sevk edildi.08 Temmuz 2018 Pazar 16:42
Giresun’un Güce İlçesine bağlı Yaşmaklı Bölgesi Kavraz mevkii Kavaklıbel Yaylası’nda operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri yaylada 4 gün önce bir evden erzak çalan terörist grupla karşılaştı.
BÖLGEYE TAKVİYE KUVVET
Askerin açtığı ilk ateş sonrası havanın kararmasında da faydalanan PKK’lılar ormanlık alana kaçtı. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgeye takviye kuvvetler sevk edildi.
EVE GiRiP EKMEK ÇALMIŞLAR
Güce Belediye Başkanı Aytekin Geçgel, “Yaşmaklı bölgesinde 4 gün önce bir eve girilmişti. Bunun üzerine operasyonlar devam ediyordu. Akşamda Kavraz mevkiin Kavaklıbel Yaylasında askerlerimiz terörist grubu görüyor ve ateş ediyor. Havanında kararmasıyla ormanlık alana kaçıyorlar. Bölgede arama tarama faaliyeti sürüyor” diye konuştu.
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