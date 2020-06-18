PKK Kandil’i boşaltıp Sincar’a kaçmaya çalışıyor

Türkiye’nin ilk defa sınır ötesi operasyonda gece indirme kabiliyetini kullandığını aktaran Pekin, “Haftanin, Karadeniz’e kadar uzanan bir hat. Belirlenen hedefler var. Onlar ele geçirinceye kadar bu operasyon devam edecek. Teröristlerin kullandığı vadiler var. O vadileri kontrol edecek kesimlerin ele geçirilmesi lazım. Türkiye, 4 tabur kadar bir kuvveti gece şartlarında indirme kabiliyetine sahip. Kullandığımız uçak, obüs, Atak helikopterleri, İHA ve SİHA’lar bizim imalatımız. PKK Kandili boşaltıp güneye doğru kaçmaya çalışıyor. PKK ileride bu bölgeler ve Suriye’de edindiği yerleri birleştirip sözde ‘Kürt Devletçiği’ kurmaya çalışacak. Bunun için Sincar kullanılarak insan nakili yapılıyor. Sincar’da savunma için hendekler kazılıyor, hastaneler yapılıyor, harekatları idare etmek için karargahlar kuruluyor. Türkiye’nin tüm bunları önleyecek şekilde yer tutması gerekiyor. Türkiye’nin yaptığı da şimdi bu” dedi.

Sınır kalkanı oluşturuluyor

Stratejik Düşünce Enstitüsü Savunma ve Güvenlik Koordinatörü Emekli Kıdemli Albay Mithat Işık da, “Haftanin bölgesi sınırlarımıza en yakın terör örgütünün üst bölgelerinden birisi. Arazi yapısı gayet kayalık, içerisinde doğal ve örgüt tarafından yapılmış mağaralar var. Haftanin’in önemi şu; örgüt Kandil’den artık Sincar’a taşınmak istiyor. Sincar ve Mahmur bölgesinden Karadağı’na geliyorlar. Buradan Metina, Zap ve Haftanin’e gelip Türkiye’ye girmeye çalışıyor. Haftanin’de bulunan grupların bir kısmı geçecek teröristlere kılavuzluk yapıyor. Bizde bu örgüt mensuplarının buradan temizlemek istiyoruz” dedi.

Güvenlik ve Terör Uzmanı Dr. İmbat Muğlu ise, “Bölgenin coğrafi konum ve coğrafik özelliklerinden dolayı hava unsurların tespit edemediği kör noktaları komandolarımız imha ediyor. Terör kamplar imha edilerek örgüte büyük bir darbe daha vurulacak. Onun içindir ki hava harekatı tam başarıya ulaşması için kara harekatı zaruri idi” değerlendirmesinde bulundu.