PKK ile organik bağlarına itiraz etmedi! Saruhan Oluç'tan Hazine yardımı açıklaması

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Anayasa Mahkemesi'ne "ivedi" bir talep yazısı gönderen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin içinde Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istedi.

HDP'nin terör örgütü PKK ile organik bağının sürdüğünü belirten Şahin, "HDP'nin devlet yardımı alan hesapları bloke edilsin. Bloke talebimiz ivedilikle karara bağlansın." talebinde bulundu.

HDP'nin PKK ile organik bağına itiraz etmedi!

Bekir Şahin'in talebine cevap veren HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, HDP'nin PKK ile organik bağına itiraz etmedi. Oluç, "Para keserek bizi terbiye edemezler" açıklamasında bulundu.

"Arkadaşlarla konuşurken söylediğim bir şey var, ‘takılmayın parayla saadet olmaz’ diye. Parayla saadet olmaz gerçekten, parayla mücadele de olmaz" ifadesini kullanan Oluç, şöyle devam etti:

HDP politik bir yapıdır, bir halk hareketidir. Biz bir şekilde mücadelemizi sürdürecek yollar bulur, kendimize bir yol açarız. İktidara da bu tür cezalarla HDP fikriyatını, mücadelesini ortadan kaldıramayacaklarını bir kez daha söyleyelim.