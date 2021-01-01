PKK için çember gittikçe daralıyor

Göksel Çağlav Ankara

Gerginliğin yükseldiği Irak Kürdistan Bölgesi’nde KDP güçleri ile PKK sık sık karşı karşıya geliyor. PKK’nın peşmerge ve KDP güçlerine saldırılara PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’li teröristler de katılıyor. Son olarak Suriye’den PKK’ya destek için gelen kalabalık terörist grubu peşmergeye saldırmış ve iki taraf da ağır kayıplar vermişti. KDP güçleri Metina bölgesindeki köylerde de yeni kontrol noktaları oluşturmaya ve ağır silahlı güçlerin bölgeye girmesiyle, PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmeye başlandı. Sivil halk önderlerinin de KDP’ye destek vermesi PKK’yı istenmeyen örgüt haline getirdi.