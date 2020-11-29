PKK, her zaman Ermenilerin yanında

Oğuzhan Gültekin Ankara

Gültekin’in aynı açıklamanın devamında yer alan sözleri ise terör örgütünün düştüğü acziyeti ortaya koydu. Gültekin, Kuzey Irak'ta Bölgesel Kürt yönetiminin kendilerine yönelik kuşatma harekatı başlattığını, dar bir alana hapsedildiklerini ve olası harekat nedeniyle Haftanin ve Metina'daki köylerin boşalmasıyla panik yaşadıklarını da itiraf etti.

Açıklama aynı zamanda bir yardım çığlığı

Terörist Gültekin’in açıklamaları PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da imzalanan anlaşma öncesinde Ermenistan saflarında yer aldığı bir kez daha kanıtlarken güvenlik kaynakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun operasyonları nedeniyle terör örgütünden kaçışların arttığını, örgütün içinde büyük çözülmelerin yaşandığını, katılımın iyice azaldığını, örgütün hareket serbestisini kaybettiğini belirterek PKK/KCK terör örgütünün Karabağ’da Ermenistan’ın yanında yer alarak Ermenistan’ın da Irak'ın kuzeyinde kendilerine destek vermesini amaçladıklarını aktardı. Gültekin’in açıklamalarının bir yardım çığlığı olduğuna da dikkati çeken güvenlik kaynakları, ayrıca terör örgütünün eleman eksikliğini kadın ve çocuklarla kapatmaya çalıştıklarını da duyurdu.