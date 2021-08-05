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Dünya PKK Halep'te ambulansı vurdu!
Dünya

PKK Halep'te ambulansı vurdu!

Terör örgütü PKK'nın Halep'te önce vince, ardından bir ambulansa yaptığı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 17:52:00 - 2021-08-05 17:59:35
PKK Halep'te ambulansı vurdu!

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK militanları, Sivil Savunma ekiplerini hedef aldı. Halep'in Hazwan köyü otoyolu üzerinde PKK militanlarının, Sivil Savunma ekiplerine ait bir vinçe güdümlü füze ile saldırı düzenlenmesi sonucu vinç alev aldı.

Saldırının ardından diğer Sivil Savunma ekipleri, yanan aracı söndürmek ve yaralıları kurtarmak için olaya müdahale etti.

O anlarda terör örgütü PKK militanları, bu sefer de olay yerine gelen Sivil Savunma ekiplerine ait bir ambulansı hedef aldı.

Üst üste 2 araca düzenlenen saldırı sonucu 1 Sivil Savunma ekiplerinden 1 kişi yaralandı.

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