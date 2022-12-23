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Siyaset PKK gelini HDP'li Semra Güzel hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Siyaset

PKK gelini HDP'li Semra Güzel hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan ve kaçmaya çalışırken kamufle edilmiş halde kıskıvrak yakalanan Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in TBMM üyeliğinin düşürülmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-23 00:57:00 -
PKK gelini HDP'li Semra Güzel hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) üyeliğinin düşürülmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in TBMM üyeliğinin düşürülmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in 2022 yılında beşi Haziran ayında olmak üzere Genel Kurulun altı birleşimine özürsüz veya izinsiz katılmaması sebebiyle Anayasanın 84’üncü ve İçtüzüğün 138’inci maddelerine göre milletvekilliğinin düşmesine dair Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon tarafından hazırlanan rapor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 22.12.2022 tarihli, 43’üncü birleşiminde kabul edildiği belirtildi.

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