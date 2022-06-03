PKK-FETÖ hamisi Finlandiya’ya destek üstüne destek! Bunun sorumlusu Akşener dersek yanlış mı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adeta terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren açıklamalarına tepki göstererek, teröristlere arka çıkan ülkeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı şu şekilde:

Türkiye’nin milliyetçi geçinen İyi Parti’nin genel başkanı Meral Akşener PKK’ya destek çıkar gibi, FETÖ’ye destek çıkar gibi..

Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine, “PKK ve FETÖ’cülere desteğinizi kesin” şartı ile rest çekmesini yorumlarken..

“Eğer amacın terör örgütünü Avrupa’dan tasfiye etmekse yolu yordamı bellidir, biz de yanında dururuz” şeklinde isteksiz bir destek verir gibi yapıp..

Hemen ardından..

“Ama amacın para pazarlığına oturmaksa orada dur demek boynumuzun borcudur” derse..

Finlandiyalı milletvekili, daha alt perdeden konuşur mu?

Akşener’den almış cesareti..

“Vakit namazlarını kaçırmamaya özen gösterdiği”ni, namazın n’sinden haberi olmayan şakşakçısına söyleten Akşener’den almış, desteği..

PKK’ya ve FETÖ’ye hamilik yapan Finlandiya’ya hem nasıl bir destek..

“Boynumuzun borcu” diyor..

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