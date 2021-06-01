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Gündem

PKK eriyor! Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 11:28:00 -
PKK eriyor! Bir terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 1 örgüt mensubunun teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2008 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 74'e yükseldi" denildi.

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