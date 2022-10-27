PKK elebaşısı Öcalan'ın avukatlığını yapan Aysel Tuğluk tahliye oldu!
Terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan ve silahlı terör örgütünü yönetmek suçlamasıyla cezaevinde bulunan HDP eski Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, demans rahatsızlığı gerekçesiyle tahliye oldu.
HDP eski Milletvekili Aysel Tuğluk, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaldığı cezaevinden tahliye edildi.
Alınan bilgiye göre, Tuğluk'un yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.
Tahliye edildi
Başsavcılık, rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi. Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Tuğluk, kararın cezaevi yönetimine iletilmesinin ardından tahliye edildi.
PKK elebaşısı Öcalan'ın avukatlığını yapmıştı
HDP Genel Başkan Yardımcılığı görevindeyken Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında 26 Aralık 2016'da gözaltına alınan ve 28 Aralık 2016'da "Silahlı terör örgütünü yönetmek" suçlamasıyla tutuklanan Aysel Tuğluk, PKK örgütünün kurucu lideri olan Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapmıştı.