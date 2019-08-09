PKK elebaşı Öcalan’ı siyasete sokmaya çalışıyorlar! İşte CHP’yi bunun için desteklediler

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’yi desteklemişti. Bu destek sonrası en çok CHP’nin ödeyeceği ‘diyet’ merak edilmişti. PKK’nın yayın organlarında son günlerde artan üçüncü yol söylemi, bu soruya cevap niteliği taşıyor. Yeni Yaşam başta olmak üzere PKK destekçisi yayın organları, İmralı’daki PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ı meşrulaştırmak üzere yazdıkları yazılarla birlikte ‘üçüncü yol’ söylemini dillendirerek, Öcalan’ı siyaset sahnesine çıkarmaya çalışıyorlar.

Öcalan’ın sözde üçüncü yol ile sözde Kürt sorununu çözeceğini empoze ediyorlar!

Her gün Abdullah Öcalan’ın yer aldığı haberleri paylaşarak Öcalan’ı millet nezdinde meşrulaştırmaya çalışan Yeni Yaşam’ın dünkü yazısında, avukatı aracılığıyla terör örgütü elebaşının istekleri dillendirildi. Öcalan’ın sözde Kürt sorununu çözeceğini iddia ettiği ifadelere sitesinde yer veren PKK’nın yayın organı, “Kürtlere yer açmaya çalışıyorum, gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır” sözlerini paylaşarak Öcalan’ı kurtarıcı gibi gösterip meşrulaştırmaya ve siyasi deha konumuna çıkarmayı amaçlıyor.