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PKK elebaşı Öcalan’ı siyasete sokmaya çalışıyorlar! İşte CHP’yi bunun için desteklediler

31 Mart seçimlerinde CHP’yi destekleyen HDP ve PKK’nın yayın organları, terör örgütü PKK’nın İmralı’daki elebaşı Abdullah Öcalan için yaptıkları haberlerle, sözde üçüncü yol söylemiyle birlikte Öcalan’ı meşrulaştırarak siyasete sokmaya çalışıyor.

09 Ağustos 2019 Cuma 15:49
PKK elebaşı Öcalan’ı siyasete sokmaya çalışıyorlar! İşte CHP’yi bunun için desteklediler

 Oğuzhan Çağlar  yeniakit.com.tr

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’yi desteklemişti. Bu destek sonrası en çok CHP’nin ödeyeceği ‘diyet’ merak edilmişti. PKK’nın yayın organlarında son günlerde artan üçüncü yol söylemi, bu soruya cevap niteliği taşıyor. Yeni Yaşam başta olmak üzere PKK destekçisi yayın organları, İmralı’daki PKK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ı meşrulaştırmak üzere yazdıkları yazılarla birlikte ‘üçüncü yol’ söylemini dillendirerek, Öcalan’ı siyaset sahnesine çıkarmaya çalışıyorlar.

Öcalan’ın sözde üçüncü yol ile sözde Kürt sorununu çözeceğini empoze ediyorlar!

Her gün Abdullah Öcalan’ın yer aldığı haberleri paylaşarak Öcalan’ı millet nezdinde meşrulaştırmaya çalışan Yeni Yaşam’ın dünkü yazısında, avukatı aracılığıyla terör örgütü elebaşının istekleri dillendirildi. Öcalan’ın sözde Kürt sorununu çözeceğini iddia ettiği ifadelere sitesinde yer veren PKK’nın yayın organı, “Kürtlere yer açmaya çalışıyorum, gelin Kürt sorununu çözelim. Bir haftada çatışma durumunu, ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım. Ancak devlet de, devlet aklı da gereğini yapmalıdır” sözlerini paylaşarak Öcalan’ı kurtarıcı gibi gösterip meşrulaştırmaya ve siyasi deha konumuna çıkarmayı amaçlıyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 15:49
  1. PKK
  2. HDP
  3. CHP
  4. Abdullah Öcalan
  5. Kürt sorunu
  6. siyaset

YORUM YAZ

  • DostDost56 dk önce
    Ama CHP kürtlerin oylarını almak için her türlü takiyeyi yapıyor, kürtlere en çok zülm eden CHP değil mı?
  • BİLALBİLAL1 sa önce
    SEÇİMDE ÖCALAN VE DEMİRTAŞ TERS DÜŞTÜ.TAYYİP ÖCALANIN MEKTUBUNU OKUDU.BENCE KİMLER KİMLERLE YOL YÜRÜYOR BİDAHA DÜŞÜNÜN
  • KomünistKomünist1 sa önce
    Seçim öncesi öcalan mektubunu da chp yayınlatmıştı
  • Ali KOÇAli KOÇ1 sa önce
    HALK TV'de öcalan'ın kardeşini görmedik...

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