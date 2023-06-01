PKK elebaşı Mustafa Karasu 'ortaklarına' kızdı! 'Muhalefet insanları sokağa...'

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, muhalefete tepki göstererek skandal açıklamalarda bulundu. "Sokağa çıkın" imasında bulunan Karasu, "Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim, dediler ve halkın mücadelesinin önünü aldılar. Önünü aldılar ve bu yönüyle etkili bir mücadele veremediler." ifadelerini kullandı.

Yaşanan seçim sürecinin ardından hain terör örgütünün sözde PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'dan muhalefete tepki geldi.

Terör örgütünün yayın organına konuşan terörist Karasu, Millet İttifakı'nın iktidar karşısında yeterli mücadele etmediğini söyledi.

"HALKIN MÜCADELESİNİN ÖNÜNÜ ALDILAR"

Millet İttifakı'nın seçim sürecinde doğru bir tutum ortaya koymadığını da öne süren Karasu, 'Muhalefet insanlara sokağa çıkma çağrısı yapmalıydı' dedi.

"Aman sokağa çıkmayalım, aman tepki göstermeyelim, dediler ve halkın mücadelesinin önünü aldılar. Önünü aldılar ve bu yönüyle etkili bir mücadele veremediler." diyen Karasu, muhalif seçmenlerin Millet İttifakı tarafından pasifize edildiğini ifade etti.

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