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Gündem PKK elebaşı Karasu ile İYİ Parti lideri Akşener'den benzer açıklama! Bu nasıl milliyetçilik Meral Abla?
Gündem

PKK elebaşı Karasu ile İYİ Parti lideri Akşener'den benzer açıklama! Bu nasıl milliyetçilik Meral Abla?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istibdat ve Sultan 2'nci Abdülhamit Han ile ilgili söyledikleri, PKK'lı terörist Mustafa Karasu ile aynı çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-06-18 23:41:00 -

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in bir programda söylediği sözler, yeniden gündeme geldi... PKK'lı terörist Mustafa Karasu ile aynı fikri savunan Akşener, sosyal medyada tepki çekti.

PKK'lı Karasu ile aynı ifadeyi kullandı

"İstibdat siseme karşı başkaldırı" diyen Akşener, "O dönemin öznesi Abdülhamit ise bu dönemin öznesi ise Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözleri, PKK'lı Karasu'nun söyledikleriyle anı fikri savundu.

PKK'lı terörist elebaşı Mustafa Karasu ise, "Abdülhamit'in istibdat döneminde baskıyı arttırdığı söylenir, gerçekten bazı diktatörler de böyledir. Yıkımı yaklaştıkça ayakta durmak için baskıyı arttırırlar" ifadelerini kullandı.

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