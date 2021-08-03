PKK elebaşı Duran Kalkan'dan talimat: Erdoğan'ın 2023 ve 2071 planlarını bozun!

Türkiye'nin hem yurt içinde hem de sınırın ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyinde geniş bir alan terör örgütü PKK'dan temizlenirken, Suriye'de de örgütün uzantısı PYD'ye darbe üstüne darbe indirildi.

Duran Kalkan'dan talimat

Özellikle bölgede SİHA hareketliliğinin artmasıyla manevra kabiliyeti felç olan örgüt, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınları üstlendiğini duyurmuştu.

'Propaganda yapın'

Örgütün elebaşlarından Duran Kalkan da, yeni bir talimat vererek artık stratejilerini 'propaganda' yönüne çevirdiklerini ilan etti.

'Erdoğan harita gösterdi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda ilan ettiği 'terörden arındırılmış bölge' haritasını hatırlatan elebaşı Kalkan, "Erdoğan'ın 2023 ve 2071 hedefleri var. BM'de gösterdiği haritayı herkes biliyor. Eğer mücadele etmezsek bunu yapacak. Nasıl mücadele edeceğiz propaganda yapacağız. Dost edineceksin, insanları etkileyeceksin. Bunu herkes böyle bilmeli" diye konuştu.

Kaynak: Yenişafak