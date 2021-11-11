PKK elebaşı Duran Kalkan'dan İYİ Parti ve CHP'ye mesaj

Türk askerinin gerektiği takdirde Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partinin "evet" oylarıyla kabul edildi.

Söz konusu gelişme sonrası örgütün yayın organına konuşan PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, CHP ve İYİ Parti mesaj gönderdi.

"Muhalefette canlanma var"

Tezkerenin iki parti için 'temel sınav' olduğunu vurgulayan Kalkan, "Muhalefette bir canlanma var. Türkiye, İdlib'den Libya'dan daha etkin Kuzey Irak'ta. Erdoğan iktidarını indirmeli dıştan destek verilmeli. Sokakta herkes yürümeli seçim beklenmemeli" ifadelerini kullandı.

"Hükümeti, yönetimi düşürmek gerekli"

PKK elebaşı, "Tayyip Erdoğan'ın istifası için herkes yürüyebilir. Bu yönetimi çökertmemiz gerekiyor. Mücadele edip yenmemiz gerekli. Hükümeti, yönetimi düşürmek gerekli." dedi.