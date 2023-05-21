PKK elebaşı Duran Kalkan, mağarasında böyle ağladı! O isim, "Bu işin şakası yok" deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı" diye söylenen PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın halet-i ruhiyesini köşesine taşıdı. "Kalkan'ın yüzünden düşen bin parça. Yıkılmış, elini kolunu nereye koyacağını bilemiyor" ifadelerini kullanan Altınok, "Ağlama Duran!" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Mağarasında seçim sonuçlarını değerlendiren PKK yöneticisi Duran Kalkan'ın yüzünden düşen bin parça. Yıkılmış, elini kolunu nereye koyacağını bilemiyor...

"Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı" diye söyleniyor.

Neyse canım Meclis'e epeyce milletvekili soktunuz.

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Hem belli mi olur, daha ikinci tur var.

Bakarsınız, kazanamadı diye sukutu hayale uğradığınızı söylediğiniz Kılıçdaroğlu'nun son düzlükte "milliyetçi" ayaklarına yatması, Atatürk'ün adını hatırlaması falan işe yarar.

Mesela, Yavuz Ağıralioğlu'nun "terör örgütlerine mesafesizliği" nedeniyle ayrılıyorum dediği İyi Parti'nin ilk turda eli Kılıçdaroğlu'na gitmeyen milliyetçi seçmeni Kemal Bey'e bir kredi açar.

"Atatürk bugün mezardan kalkıp gelse. Kurduğu partinin HDP'yle yan yana olduğunu görse ne yapardıysa Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler onu yapmalıdır" diyen Sinan Oğan'ın boşta kalan seçmeni de...

Hatta, Kılıçdaroğlu'nun mitinglerde reklamını yaptığı FETÖ'cü hesapların montaj görüntüleriyle ayağı kaydırılan Muharrem İnce'nin ulusalcı seçmeni bile...

"Olur mu canım, o kadar da değil" demeyin. Şaka yapmıyorum.

FETÖ'yü devletten söküp atan Erdoğan'a hâlâ "Ne istediler de vermediniz" diye söylenen ulusalcı seçmenin Kemal Bey'in listelerindeki Okyanus ötesinin adayları nasıl tıpış tıpış Meclis'e soktuklarını görmediniz mi?

PKK yöneticilerinin etekleri zil çalarak CHP'nin genel başkanına destek açıklamaları yapmasına şaşırmıyorsunuz da bu söylediklerimi mi garipsiyorsunuz?

Bu işin şakası yok."