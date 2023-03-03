PKK destekçisi ABD'den 6'lı Masa'ya HDP önerisi!



Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci Batı basınının gündeminden düşmüyor. ABD merkezli Bloomberg, Altılı Masa'daki krizi gündeme taşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her türlü rakibini geride bırakacağını belirtti. Bloomberg'in Altılı Masa'ya HDP seçmeninin oylarını kazanma tavsiyesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı'nın Masa'yı dağıtmasıyla Akşener'in boşluğunu HDP'nin doldurup doldurmayacağı merak konusu oldu.

'ERDOĞAN OY KULLANMAYA HAZIRLANIRKEN TÜRKİYE'NİN KİMLİKSİZ MUHALEFETİ TARTIŞIYOR'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Masa'yı dağıtan konuşmasından önce yayımlanan 2 Mart tarihli ve 'Erdoğan oy kullanmaya hazırlanırken Türkiye'nin kimliksiz muhalefeti tartışıyor' başlıklı haberde muhalefet bloğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olacak bir aday belirlemeye yakın olmadığı ve üç aydan kısa bir süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakimiyetini kırmak için ender bir şansı riske attığı belirtildi.

'MUHALEFET HEDEFİ YİNE ISKALADI'

Muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkarmak üzere ortak bir aday belirleyememesini ele alan Bloomberg, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti'den destek alamadığını vurguladı. Bloomberg'in haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığıaçıklamanın 14 Mayıs'ta yapılması öngörülen seçimlerin erteleneceğine yönelik spekülasyonları boşa çıkardığına dikkat çekti.

Konda anket kuruluşu Bekir Ağırdır'ın sözlerine yer verilen haberde Ağırdır'ın muhalefetin ekonomiden uluslararası ilişkilere kadar hayati konulardaki politikasını etkili bir şekilde iletmekte başarısız olduğunu söylediği belirtildi ve muhalefetin hedefi yine ıskaladığı vurgulandı.

Ağırdır, ayrıca anketler konusunda muhalefet bloğuna verilen desteğin azaldığını söyledi. Geçen yılın başında muhalefetin kazanma ihtimali konuşulurken son birkaç ay içinde gidişatın yavaş yavaş Erdoğan lehinde değiştiğini dile getirdi.

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BATI'DAN MUHALEFETE HDP ÖNERİSİ

Bloomberg, Erdoğan'ın Türkiye'nin en popüler siyasetçisi olmaya devam ettiğini belirtirken muhalefete de yol haritası sundu. ABD basını Altılı Masa'ya açıkça HDP önerisinde bulundu ve muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmek için HDP'nin desteğini çekebilecek bir aday seçmesi gerektiğini belirtti.

'BATI'NIN ÇIKARLARI ALTILI MASA'DA'

İngiliz haber ajansı Reuters ise Batı'nın çıkarlarının Altılı Masa'nın iktidara geçmesinde olduğunu yazdı. Hugo Dixon tarafından hazırlanan analizde Batı'nın Altılı Masa'dan beklentileri sıralandı.

Ukrayna Savaşı'nda tarafsızlık politikası izleyen ve arabuluculuk rolü sayesinde tahıl krizini çözen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin kötüleştiği öne sürülürken "Erdoğan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde iktidarı elinde tutabilir. Kaybettiği senaryoyu düşünelim" ifadeleri kullanıldı ve Batı'nın Türkiye planı yazıldı. Makalede, Erdoğan'ın kaybetmesi halinde "Türkiye'nin yeniden Batı ittifakına nasıl kabul edileceğini düşünmek için çok erken olmadığı" belirtildi.

ALTILI MASA BATI İÇİN NELER YAPACAK?

Reuters, 'Sadakat Testi' başlıklı haberde Altılı Masa'nın AB ve ABD ile daha iyi ilişkiler kurmak isteyeceği ve ilk olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağı belirtildi. Altılı Masa'nın NATO'ya sadakati üzerinde özellikle durulan haberde, izlenecek politikaların Batı'dan yatırım akışına imkan sağlayabileceği belirtildi. Türkiye'nin bütün bunlara rağmen yine de AB'ye katılamayacağı ancak ödül olarak gümrük birliğinin modernize edileceği vurgulandı.

Reuters, ayrıca, Altılı Masa'nın iktidara gelmesi halinde Türkiye'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlara tamamen boyun eğeceğini belirtti. "Amerika ve AB ayrıca altı partili koalisyonun Rusya'nın askeri açıdan faydalı teçhizat ithal etmesine yardımcı olan şirketlere baskı yapmasını isteyecektir." ifadelerinin kullanıldığı haberde şu ifadelere yer verildi:

Erdoğan hükümeti yaptırımların ihlal edildiğine dair kanıt bulması halinde harekete geçeceğini söylese de yeni bir hükümet muhtemelen daha istekli bir şekilde işbirliği yapacaktır.

ALTILI'YA FON TEKLİFİ

Reuters, ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

Bununla birlikte, Türkiye bir mali krizle karşı karşıya kalırsa, döviz kredisi için Uluslararası Para Fonu'na başvurabilir. 6'lı koalisyon, ekstra ekonomik güvenilirlik kazanmak için muhtemelen bunu önceden yapmalı.

ABD'nin, 6'lı koalisyonun iktidarda olduğu bir Türkiye'yi "Çin'e karşı denge unsuru olarak" kullanacağı da analizde yer aldı...