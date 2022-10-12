PKK, Demirtaş'ı öldürecek mi? O isim, "Demirtaş'ı ancak bu kurtarır" deyip açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, son zamanlarda PKK'yı eleştiriyormuş gibi yapan Selahattin Demirtaş'a ilişkin dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. "Özellikle Kılıçdaroğlu ve CHP’lilerin verdiği “gaza” kendisini fazla kaptıran Demirtaş, PKK terör örgütü sayesinde siyaset yaptığını unutup içinde bulunduğu psikoloji herkese akıl vermeye başladı" diyen Şener, "PKK’nın önce 'münafık' ardından da 'cahş' yani hain, ajan ilan ettiklerine ne yaptığını en iyi Demirtaş bilir. Ne de olsa, PKK, HADEP Başkan Yardımcısı Hikmet Fidan’ı Diyarbakır’da bir apartman boşluğunda infaz ettiği 2005 yılında Diyarbakır İHD Başkanı idi" hatırlatmasında bulunarak şunları kaydetti:

"Siyasi kariyeri terör örgütü PKK sözcülüğünden başka bir şey olmayan Selahattin Demirtaş, tutuklu olduğu cezaevinden CHP’lilerle girdiği “Açılımcılık oyununu” eline yüzüne bulaştırmaya başladı.

Özellikle Kılıçdaroğlu ve CHP’lilerin verdiği “gaza” kendisini fazla kaptıran Demirtaş, PKK terör örgütü sayesinde siyaset yaptığını unutup içinde bulunduğu psikoloji herkese akıl vermeye başladı.

PKK terör örgütünün Mersin Mezitli’deki saldırısından sonra 27 Eylül 2022 günü Twitter hesabından sözde bir kınama mesajı yayınladı:

“Mersin’deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim.”

HDP’YE ELEŞTİRİ

Üç gün sonra 30 Eylül 2022 günü de yıllarca yöneticilik yaptığı HDP’yi üstü kapalı olarak hedef alan şu mesajı paylaştı:

“Milyonların sessiz barış çığlığını hücremden duyuyorum, halkın duygularının tercümanı olmaya çalışıyorum.

Elbette bunun bedelleri oluyor. Mahallenin ‘delisi, popülisti, tek adamı, sinmişi’ ya da karşı mahallenin ‘teröristi, katili’ olarak yaftalanmayı göze alıyorum. Konforlu alanlarından “siyaset” yapanların çıtları çıkmasa da, tek başıma bile kalsam inandığım doğruları savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Tarih hepimizi, söylediklerimiz ve sustuklarımızla yargılayacak bir gün.”

Mezitli saldırısı sonrası hem terör örgütü PKK’ya hem de bir zamanlar kendisinin yaptığı gibi “konforlu alanlarda siyaset yapmakla” suçladığı PKK’nın sözcüsü HDP’ye yönelik mesajları anında karşılık buldu.

HDP’NİN DEMİRTAŞ’A MESAJI

Önce HDP’nin tepkilerinden söz edeyim. HDP’liler isim vermeden Demirtaş’ın böyle giderse HDP çevresinden dışlanacağı mesajı verdiler.

Pazar günü de PKK elebaşı Öcalan adına düzenlemeye kalktıkları eylemle de terör örgütü ve saldırıları ile aralarına mesafe koymayacaklarını göstermiş oldular.

PKK ise Demirtaş’a tepkisini şimdilik “arabozucu” anlamına gelen “münafık” diyerek gösterdi. PKK’ya bağlı Lekolin isimli internet sitesinde Alişar Piran kod adıyla yazılan yazıda, küçümsenip aşağılanan Selahattin Demirtaş’a 1979 yılında yakalanan ve itirafçı olan örgütün kurucularından ve ilk merkez komitesi üyelerinden Şahin Dönmez örnek gösterildi.

Şahin Dönmez, 1979 yılında yakalanmış ve itiraflarıyla örgüt elemanlarının isimlerini vermişti. Şahin Dönmez’in itiraflarından sonra Abdullah Öcalan Suriye’ye geçti. Örgütün hain ilan ettiği Dönmez ise 3 Nisan 1990 yılında PKK’lılar tarafından İstanbul’da infaz edildi.

Yazıda “hain” ilan edip infaz ettikleri Şahin Dönmez’i örnek gösteren PKK, Demirtaş için de şunu yazdı: “Selahattin Demirtaş’ın direniş cephesinde gedikler açmaya, zayıflatmaya çalışan tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır.” PKK’lılar Demirtaş’ın şu ifadelerini kullandılar:

HEYKEL AÇIKLAMASINA TEPKİ

“Selahattin Demirtaş kuşkusuz bir devrimci değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Ancak devrimci mücadeleden etkilenen, mücadelenin yarattığı imkân ve değerler ortamında büyüyen ve yetişen, siyasi olarak da orta sınıf çizgisini temsil eden bir kişidir. Bu açıdan bu mücadelenin öyle veya böyle bir tarafında yer almış, demokratik siyaset alanında bazı görevler üstlenmiş biridir. Elbette Selahattin Demirtaş’tan devrimci bir tutum beklemek çok naif bir yaklaşım olur ancak içine girdiği tutum ve yaklaşımlara söyleyeceğimiz birkaç söz vardır.

... Selahattin Demirtaş’ın direniş cephesinde gedikler açmaya, zayıflatmaya çalışan tutum ve anlayışları en hafif tabiriyle münafıklıktır.

Geçmişte ‘... Apo’nun heykelini dikeceğiz’ dediği için pişman olduğunu söylemiş... Selahattin Demirtaş’ın yapmış olduğu açıklama bir anlam ifade etmez ama pişmanlık belirtileri göstererek teslim olma yaklaşımı bakımından tarihe not düşürülmesi gereken önemli bir noktadır.

Selahattin Demirtaş, Mersin Mezitli’deki eylemi de ilk kınayanlar listesine girmiş. Peki buna rağmen niye son hızla, daha durumu bile anlamadan kınama açıklaması yapıyor: Çünkü içine girdiği pişmanlık tutumunda samimiyetini göstermeye çalışmaktadır. Yazık!”

SELO’CULAR, PKK’YA SESSİZ

İlginç olan, Demirtaş’ı yere göğe koyamayanların sessizliği; HDP yönetimi PKK’nın sözünden çıkamaz, peki “Selo başkan” diyen HDP seçmeni neden suskun? Sözde aydın, eski yeni milletvekili, yazar, çizer takımı dut yemiş bülbüle döndü.

Böyle giderse bugün “münafık” ilan edilen Demirtaş’ın “cahş” yani hain ilan edilmesi yakındır.

Demirtaş’ı ancak tekrar PKK terör örgütü ve elebaşına itaat, siyasi ayağı HDP’ye bağlılık mesajı kurtarır.

Yoksa PKK’nın önce “münafık” ardından da “cahş” yani hain, ajan ilan ettiklerine ne yaptığını en iyi Demirtaş bilir. Ne de olsa, PKK, HADEP Başkan Yardımcısı Hikmet Fidan’ı Diyarbakır’da bir apartman boşluğunda infaz ettiği 2005 yılında Diyarbakır İHD Başkanı idi."